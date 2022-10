Nordkoreas Politik für Senioren

ⓒ KBS

In Nordkorea wird das Lied “Obwohl die Jahre vergangen sind” häufig von älteren Menschen gesungen. Der Text soll andeuten, dass Senioren dank der Politik der herrschenden Arbeiterpartei ein glückliches Leben in Nordkorea führen. Laut dem UN-Bevölkerungsbericht 2022 wird die Einwohnerzahl in Nordkorea 2033 einen Höchststand erreicht haben, bevor sie angesichts sinkender Geburtenraten und der Alterung stetig auf 25 Millionen im Jahr 2100 zurückgeht. Derzeit wird die Bevölkerungszahl auf etwa 26 Millionen geschätzt. Der von den Vereinten Nationen initiierte Internationale Tag für ältere Menschen fällt jedes Jahr auf den 1. Oktober. Eine Bevölkerung gilt als “alternd”, wenn auf Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter mehr als sieben Prozent der Bewohner eines Landes entfällt. Sie gilt als “gealtert”, wenn dieser Anteil auf 14 Prozent oder mehr anwächst, und als “überaltert” bei einem Anteil von über 20 Prozent. Südkorea gilt bereits nach dieser Einteilung als “gealterte Gesellschaft”. 2018 erreichte die Zahl der Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter 14,4 Prozent. In Nordkorea liegt ihr Anteil bei fast zehn Prozent. Das Land verabschiedete 2007 daher eine Gesetz zum Schutz der Älteren. Zum Thema sagt Park Young-ja vom Korea-Institut für Nationale Vereinigung in Südkorea:





Die Einführung des Gesetzes zum Schutz der Älteren in Nordkorea soll zwei Zwecken dienen. Erstens, für den Staat war es schwierig, die Bewohner zu kontrollieren, die wegen ihrer Marktaktivitäten häufig den Standort gewechselt haben. Dabei handelte es sich meistens um verheiratete Frauen oder ältere Menschen, und der Staat sah es als nötig an, sie angemessen zu beaufsichtigen. Zweitens, das staatliche Rationierungssystem ist wegen der wirtschaftlichen Probleme nahezu zusammengebrochen. Als Folge davon konnten die Älteren keine Lebensmittelrationen mehr erhalten. Die Regierung sah sich gezwungen, die soziale Verantwortung für die Pflege der Senioren zu übernehmen, die in Nordkorea als revolutionäre Pioniere beschrieben werden.





Laut Paragraph 23 im Kapitel 3 des Seniorenschutz-Gesetzes müssen Einrichtungen für die Älteren sowie politische Institutionen einzelne Personen über 100 Jahre registrieren und ihre Erfahrungen eines langen Lebens für die Öffentlichkeit dokumentieren. Das Gesetz sieht auch spezielle Sozialleistungen für Menschen im Alter von 90 Jahren und älter vor:





In Nordkorea werden Menschen, die ein langes Leben hinter sich haben, für Propagandazwecke genutzt. Nordkorea erklärt stolz, dass diejenigen über 90 Jahre dank der Leistungen der Regierung ein so langes Leben führen konnten. Die langlebigen Menschen sollen die Überlegenheit des Regimes beweisen.





Das sozialistische Arbeitsgesetz besagt, dass der Staat die freie Pflege für ältere Menschen und Personen mit Behinderungen übernehmen soll, die ihre Erwerbsfähigkeit verloren haben und niemand haben, der sie in Heimen oder Gemeindehäusern pflegen kann. Das Seniorenhaus in Pjöngjang am Fluss Taedong gilt als das repräsentative Wohlfahrtszentrum für die Älteren. Es wurde schon oft von den lokalen Medien beschrieben.





Das Gebäude des Zentrums wurde im traditionellen koreanischen Baustil errichtet. Es wird von den Bewohnern der Hauptstadt auch als “Palast für die Älteren” beschrieben. Das Pflegeheim ist mit verschiedenen kulturellen und sozialen Einrichtungen ausgestattet, Filmsäle und Erholungsräume eingeschlossen. Es wird angenommen, dass die Bewohner des Zentrums freie medizinische Versorgung durch Ärzte erhalten. Auch können sie dort ihr eigenes Gemüse in einem Küchengarten anbauen oder Hobbys wie Singen und Tanzen nachgehen. Die staatlichen Medien betonen, dass die Bewohner sehr zufrieden mit den Einrichtungen seien.





Doch nordkoreanische Flüchtlinge erzählen eine andere Geschichte. Es gebe nicht viele Pflegeheime in Nordkorea und die bestehenden Heime würden nicht angemessen betrieben, sagen sie:





Nordkorea betreibt zahlreiche Einrichtungen für die Kinderbetreuung, doch unterstützt es nicht wirklich die Pflegeheime, die in Wirklichkeit nicht mehr sind als der Name besagen soll. In Nordkorea spielt die Sozialistische Frauenunion Koreas eine wichtige Rolle bei der Pflege der sozial Schwachen. Ihre erste Aufgabe ist es, Soldaten zu unterstützen. Zweitens, sie kümmert sich um Straßen und Dörfer. Drittens, sie unterstützt Waisenhäuser und Kinderbetreuungszentren. Pflegeheime stehen im Hintergrund. Ein Pflegeheim ist in Nordkorea eine Art Wohngemeinschaft für ältere Leute, die keine Kinder oder Verwandte haben, die sich um sie kümmern.





Jede größere Stadt des Landes wie Pjöngjang, Kaeseong oder Nampo und jede Provinz haben lediglich ein oder zwei einigermaßen gut ausgestattete Pflegeheime. Das Heim für ältere Menschen in Pjöngjang ist ein Spezialfall. Es wird als Beispiel für die Wohlfahrtspolitik der Kim-Jong-un-Ära vorgestellt.





Die Medien des Landes betonen, dass es ein Geschenk Kims für die ältere Generation sei, die den Respekt als revolutionäre Pioniere verdienten:





Pjöngjang ist Nordkoreas Modellstadt. In der Hauptstadt hat jede Einrichtung eine Modelleinheit, die die Aufgabe hat, ein gutes Land aufzubauen. Die Regierung unterstützt Projekte, die ältere Menschen oder solche fördern, die ihren Beitrag für die sozialistische Revolution geleistet haben. Das Heim für ältere Menschen in Pjöngjang ist ein typisches Beispiel. Machthaber Kim Jong-un hat anders als sein Vorgänger Kim Jong-il das Menschen-Zuerst-Prinzip als wichtigste Führungsideologie herausgegeben. Er betont, dass der Staat eine aktive Rolle spielen sollte, um die Bewohner zu schützen und sich um sie zu kümmern. Nordkorea soll Modelleinheiten schaffen, die das Regierungsprinzip des Machthabers widerspiegeln.





Als im Juli in Pjöngjang eine nationale Konferenz für Kriegsveteranen stattfand, zeigten die staatlichen Medien eine Szene, in der Kim die Hand ehemaliger Kriegsteilnehmer nimmt. Das sollte zeigen, dass er sich für das Wohl der Veteranen einsetzt. Auch zeigten sie Veteranen, die Außenheilbäder im Yangdok-Resort und dort andere Erholungseinrichtungen benutzten.





Es wird gesagt, dass die Ruheständler in dem sozialistischen Land monatlich eine Pension und Lebensmittel erhalten. Das Arbeitsgesetz sieht Pensionen für Arbeiter und Arbeiterinnen vor, die über eine bestimmte Zeitspanne gearbeitet haben. Männer müssen demnach das 60. und Frauen das 55. Lebensjahr erreicht haben. Doch sagen Flüchtlinge, dass das Gesetz nur dem Namen nach existiere. Ein Flüchtling sagt:





In Nordkorea war ich für das Programm zur Altersversorgung berechtigt. Doch erhielt ich keine richtige Pension, da die Regierung nicht genug Geld hatte. In Nordkorea kostet etwas Süßigkeit 100 Won. Selbst wenn ich die ganzen 700 Won meiner Pension spare, könnte ich nur sieben Stück davon kaufen. Davon abgesehen, gab die Regierung keine Rationen mehr aus. Wie können also ältere Menschen wie ich leben? Einige verdienen Geld auf dem privaten Markt, oder Jangmadang. Doch nur gesunde Personen können das machen. Ältere, die nicht richtig essen und kein Geschäft starten können, arbeiten auch nicht auf den Jangmadang.





Für seine Studie “Veränderungen in der nordkoreanischen Gesellschaft 2018” befragte das Institut für Friedens- und Vereinigungsforschung der Seouler Nationaluniversität nordkoreanische Flüchtlinge über das Leben der Älteren in Nordkorea. Von den Befragten sagten 55,2 Prozent, dass die älteren Menschen auf ihre Familien angewiesen seien. 31 Prozent gaben an, ältere Nordkoreaner verdienten Geld mit Marktaktivitäten. Nur 3,4 Prozent antworteten, dass die Senioren in Nordkorea von der staatlichen Altersversorgung leben könnten und Reisrationen erhielten:





Das Alters-Pensionssystem ist im Gesetz festgeschrieben, doch die Pensionen werden selten ausbezahlt. Selbst wenn nur einige Menschen sie erhalten, reicht der Betrag bei weitem nicht aus. Ein Dollar wird auf dem Schwarzmarkt für 5000 nordkoreanische Won gehandelt. Doch der durchschnittliche Monatslohn eines nordkoreanischen Arbeiters liegt bei nur etwa 3000 Won. Mit diesem Geld ist es selbst schwierig, ein Kilogramm Reis zu kaufen. Doch ältere Ruheständler erhalten nur Hunderte von Won, obschon die monatlichen Pensionen von Person zu Person und je nach Verdienst für den Staat unterschiedlich sind. Es lässt sich sagen, dass die Pension unbedeutend ist. Dazu kommt, dass viele Nordkoreaner gar nicht wissen, dass es ein Pensionsprogramm gibt. Die meisten nordkoreanischen Flüchtlinge kennen es nicht.





Kotjebi ist der koreanische Name für wohnungslose nordkoreanische Kinder, die um Essen und Geld betteln und oft Waren stehlen. Jetzt gibt es den neuen Namen Nojebi, der für ältere Nordkoreaner gebraucht wird, die betteln gehen müssen. Das “No” in dem Wort bedeutet “alt”. Die Zahl der älteren Bettler nimmt in Nordkorea zu, was zu einem großen sozialen Problem wird.





Die Alterung der Bevölkerung wirkt sich generell wie in anderen Ländern auch auf das Leben in Nordkorea aus:





Die alternde Bevölkerung ist in Nordkorea bereits zu einem sozialen Problem geworden. Wegen der relativ kurzen Lebenserwartung jedoch altert die Bevölkerung eher langsam. Das wird zu einem größeren Problem nach 2025, speziell für die militärische Rekrutierung. Gegenwärtig gibt es viele junge Soldaten in Nordkorea, das über ein Heer von mehr als einer Million aktiver Soldaten verfügt. Doch wenn diejenigen, die in der Rüstungsindustrie arbeiten, hinzugezählt werden, wächst die Zahl der Menschen im Militärbereich auf 2,5 Millionen. Das ist ein Zehntel der Bevölkerung. Angesichts des demographischen Wandels wird es für Nordkorea schwierig sein, seine konventionellen Streitkräfte zu erhalten. Es müsste seine Kampffähigkeiten durch die Entwicklung eines High-Tech-Verteidigungssystems verbessern, während es mehr Menschen für wirtschaftliche Projekte freistellt.





Die alternde Bevölkerung ist ein globales Problem. Der wirtschaftliche Wachstum und die medizinischen Fortschritte haben zu einer höheren Lebenserwartung geführt. Doch die Geburtenrate geht in vielen Ländern stark zurück. Sie fragen sich deshalb, wie sie sich am besten auf das Problem einstellen können. Nordkorea behauptet, dass die Bewohner des Landes ihre Jugend dank der staatlichen Versorgung selbst noch im fortgeschrittenen Alter genießen könnten. Doch wie das Land auf die demographische Herausforderung einer alternden Bevölkerung antwortet, bleibt dahingestellt.