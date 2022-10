Busfahren ohne Bargeld

ⓒ YONHAP News

In einzelnen Bussen war es schon seit einiger Zeit so, jetzt in ganzen Linien: die altehrwürdige Bargeld-Box wurde abgeschafft. In den Buslinien 333, 343, 362, 440, 3313, 605, 6631 und 6632 kann man seit diesem Monat nur noch elektronisch bezahlen, und wenn das Pilotprojekt ohne größere Probleme läuft, sollen ab April nach und nach alle Busse auf bargeldlos umgestellt werden. Anders als etwa in Europa gibt es schon lange keine Fahrkarten mehr für den öffentlichen Personennahverkehr in Korea, stattdessen Chipkarten, von denen der Fahrbetrag automatisch abgebucht wird, wenn man den Chip an ein Kontaktfeld im Bus oder am U-Bahn-Eingang hält. Nur durch Barbezahlung beim Busfahrer konnte man noch ein Einzelticket erwerben. Doch das ist oft teurer und es gibt keine Ermäßigung beim Umsteigen, und kaum jemand nutzt das noch. Die Abschaffung der mechanischen Bargeld-Apparate aus digitalisierten Bussen war nur eine Frage der Zeit.