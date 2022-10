Südkorea erstmals Gastgeber von Fitness- und Bodybuilding-Weltmeisterschaften

ⓒ YONHAP News, WAVEPARK

Südkorea ist erstmals Gastgeber der Women’s Fitness World Championships und des Men’s World Cup des internationalen Bodybuilding-Verbands IFBB.





Die Wettbewerbe der Fitness-Athleten und Bodybuilder finden an sechs Tagen vom 18. bis 23. Oktober in der Stadt Yeongju in der Provinz Nord-Gyeongsang statt. Aus über 50 Ländern werden mehr als 700 Teilnehmer erwartet.





Das Organisationskomitee für die Women’s Fitness World Championships und den Men’s World Cup wurde am 15. September offiziell ins Leben gerufen. Es wurde für die Unterkünfte der Sportler gesorgt und die Vorbereitungen an den Wettkampfstätten wurden abgeschlossen. Auch wurde ein Plan für den Betrieb des Wettbewerbs erstellt und es wurden bereits freiwillige Dolmetscher angeworben. Ende Juli hatte ein Evaluierungsteam der IFBB Yeongju besucht und den Stand der Vorbereitungen und die Einrichtungen überprüft.

Die Women’s Fitness World Championships werden unter anderem in den Kategorien Body-Fitness, Wellness-Fitness und Bikini-Fitness ausgetragen. Die Männer messen sich unter anderem in den Disziplinen Physics und Bodybuilding. Eine Attraktion ist die akrobatische Darbietung von einer Gruppe der besten südkoreanischen Fitness-Athleten.





Die Eröffnungsfeier findet im Yeongju Bürgersportzentrum statt und wird durch ein Konzert von bekannten Sängerinnen und Sängern abgerundet. Die Wettbewerbe finden an drei Tagen vom 20. bis 22. Oktober statt. Am 21. und 22. Oktober steht eine Galashow der Athleten im Ginseng-Park in Yeongju auf dem Programm.