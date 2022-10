Pferderennen und Pferdefest in Jeju lockt viele Zuschauer an

ⓒ YONHAP News, KRA

Am Wochenende fanden im Rahmen des Monats des Pferdekulturtourismus das 17. Jeju Pferdefestival sowie das Hallama Pferderennen statt. Jedes Jahr lockt das Ereignis zahlreiche lokale Bewohner und Touristen an. Wegen der Coronapandemie fand es jedoch im letzten und vorletzten Jahr nicht statt.





Dieses Jahr wurde unter dem Thema „Pferd und Geschichte“ ein reichhaltiges Programm mit unter anderem einer traditionellen Kampfkunst-Aufführung auf dem Pferd, Musikaufführungen im Freien und einem K-Pop-Konzert geboten. Während des Zeitraums des Festivals war der Eintritt zum Pferdepark in Jeju frei.





Am Samstag fand im Jeju-Pferdepark das Pferderennen Jeju-Gouverneurspokal statt. In diesem Jahr wurde das Pferderennen zum letzten Mal in der Kategorie Open ausgetragen, in der die sogenannten Halla-Pferde an den Start gehen. In der Kategorie Classic nimmt die Rasse Jeju-Pferde teil. Jeju-Pferd, JejuMa, ist eine auf Jeju beheimatete Rasse, deren Vertreter klein und stämmig sind.





Das Halla-Pferd, HallaMa, ist eine zum Zwecke des Galopprennsports gezüchtete Kreuzung zwischen dem Jeju-Pferd und dem englischen Vollblüter. Die Halla-Pferde bildeten eine wichtige Achse des Pferderennsports auf Jeju. 2016 wurde beschlossen, zum Schutze und zur Förderung des heimischen Jeju-Pferds, dass das Pferderennen nur noch mit Jeju-Pferden stattfinden solle. Die Halla-Pferde werden ab dem nächsten Jahr von den Rennen ausgeschlossen.