Liebe: der letzte Auftrag des Engels (5) 얼굴이 반쪽이네

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „얼굴이 반쪽이네; eolguri banjjog-ine“

Deutsch: „Dein Gesicht ist ja ganz eingefallen“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





얼굴 Nomen für „Gesicht“

-이 Subjektpostposition

반쪽 Nomen für „Hälfte“

이- Stamm des Verbs 이다 für „sein“

-네 nicht-höfliche Aussagenendung (zur Feststellung einer Tatsache)





Der Ausdruck „얼굴이 반쪽이네“ bedeutet wortwörtlich „Dein Gesicht ist nur die Hälfte“. Damit merkt der Sprecher mit Bedauern an, dass das Gegenüber aus gesundheitlichen Gründen oder aus Sorge/Kummer so abgemagert ist, dass sein Gesicht eingefallen und halb so groß bzw. füllig wirkt wie sonst. In diesem Sinne könnte man den Ausdruck natürlicher mit „Dein Gesicht ist ja ganz eingefallen“, „Du bist ja im Gesicht ganz abgemagert“ oder knapper auch „Du bist ja abgemagert“ übersetzen.

Wenn man das Gegenüber siezt, sollte man noch am Ende das Höflichkeitssuffix -요 hinzufügen: 얼굴이 반쪽이네요.





Ergänzungen

조카: Nomen für „Nichte, Neffe“

무릎: Nomen für „Knie“