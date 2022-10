„Krokodilkriechen“, ein neuer Social-Media-Trend in China

ⓒ Getty Images Bank

In China erfreut sich das sogenannte Krokodilkriechen großer Beliebtheit. Durch Mundpropaganda wurde bekannt, dass diese Bewegung gut gegen Rückenschmerzen sei, so dass sich immer mehr Menschen in Parks und auf Sportplätzen der sogenannten Krokodil-Gruppe anschließen.





Laut dem größten chinesischen Fernsehsender CCTV und der Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" sind in letzter Zeit in der Xiangshan Mountain Tour Zone in der Provinz Jiangsu in Ostchina große Gruppen von Chinesen zu sehen. Diese Mitglieder der Krokodil-Gruppe versammeln sich jeden Tag in roten oder grünen Uniformen auf einem Sportplatz oder in einem Park, skandieren rhythmische Parolen und kriechen wie Krokodile auf dem Boden.





Die Zahl der Mitglieder dieser Gruppe liegt gegenwärtig bei über 1.000 und wächst in rasantem Tempo, weil bekannt wurde, dass es gut für den Rücken sei, wenn man sich wie ein Krokodil fortbewegt. Ein Mitglied erklärte, er habe mehrere Jahre an einem Bandscheibenvorfall gelitten, aber nachdem er acht Monate lang das Krokodilkriechen gemacht habe, habe er keine Schmerzen mehr. Auch in der zentralchinesischen Provinz Hunan machen viele Menschen ähnliche Übungen.





Chen Xin, ein Orthopäde vom dritten Krankenhaus der Peking-Universität, sagt, die krokodilartige Krabbelbewegung sei den Liegestützen ähnlich, mit dem Unterschied, dass man sich gleichzeitig noch vorwärtsbewegt. Diese Bewegung reduziere den Druck auf die Bandscheiben und stärke die Rückenmuskulatur. Aber ältere Menschen und Menschen mit Schulter- und Beinproblemen sowie Patienten mit Diabetes, Bluthochdruck und Herzerkrankungen sollten diese Übung meiden. Denn diese lasse den Blutdruck schnell steigen, so dass das Herz stärker belastet werde als beim Gehen.