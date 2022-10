US-Popstar Michael Bolton gibt nach acht Jahren wieder in Südkorea Konzerte

Der US-amerikanische Popmusiker Michael Bolton gibt am 8. und 9. November im Gocheok Sky Dome, einem überdachten Baseballstadion in Seoul, unter dem Titel „Encore, Michael Bolton Live in Seoul“ Konzerte.

Bolton, geboren 1953 und nun 69 Jahre alt, ist ein berühmter Singer-Songwriter, der als Meister des Blue Eyed Soul auch den südkoreanischen Musikfans sehr vertraut ist. Mit unzähligen Hits, darunter zum Beispiel die Songs „When a Man Loves a Woman“ und „How Am I Supposed To Live Without You“, verzeichnete er eine Alben-Verkaufszahl von insgesamt 75 Millionen Exemplaren.

Zuletzt war er im Jahr 2014 für ein Konzert in Seoul. Bei seinen diesmaligen Südkorea-Konzerten werden auch die südkoreanische Popsängerin Sohyang und der südkoreanische Pop-und Rocksänger Jeong Hong-il auf der Bühne stehen.