Schauspielerin Gong Hyo-jin und Sänger Kevin Oh haben in New York geheiratet

Die 42-jährige Schauspielerin Gong Hyo-jin hat am 11. Oktober in New York ihren 10 Jahre jüngeren Freund Kevin Oh geheiratet. Medien zufolge war die Zeremonie eine kleine Hochzeit, die im engen Familien- und Freundeskreis stattfand. Konkrete Angaben zur Hochzeit wurden nicht bekannt.

Gong Hyo-jin fing bei der Hochzeit von Son Ye-jin und Hyun Bin am 31. März 2022 den Blumenstrauß der Braut. Am darauf folgenden Tag hat sie ihre Beziehung mit Kevin Oh offiziell bestätigt.

Gong Hyo-jin debütierte 1999 mit dem koreanischen Horrorfilm ´Memento Mori´ und spielte in zahlreichen Fernsehserien und Filmen die Hauptrolle. Kevin Oh, der in den USA geboren und aufgewachsen ist, erlangte erstmals durch seinen Auftritt und Sieg in der Casting-Show „Superstar K 7“ von Mnet 2015 in Südkorea Bekanntheit. Er hat bisher mehrere Singles veröffentlicht und sang auch zahlreiche Soundtracks für Fernsehserien. 2019 gründete er durch die Survival-Show „Super Band“ von JTBC die dreiköpfige Rockband After Moon.