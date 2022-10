Südkoreas Zentralbank macht großen Zinsschritt

ⓒYONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat einen weiteren großen Zinsschritt vorgenommen.





Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea beschloss am Mittwoch, den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf drei Prozent anzuheben. Erstmals seit zehn Jahren liegt der Leitzins damit wieder über der Drei-Prozent-Schwelle.





Die Zentralbank hält damit an ihrem aktuellen Zinskurs fest. Grund dafür sind die Inflation und die Möglichkeit eines Kapitalabflusses infolge eines höheren Zinsniveaus in den USA.





Nach Einschätzung der Zentralbank seien noch keine überzeugenden Hinweise auf ein Nachlassen der Inflation zu erkennen. Die Verbraucherpreise in Südkorea stiegen im vergangenen Monat im Vorjahresvergleich um 5,6 Prozent. Den zweiten Monat in Folge habe sich die Inflation zwar leicht abgeschwächt, sie fiel aber nicht unter den mittleren Fünf-Prozent-Bereich.





Mit den Zinserhöhungen will die Bank of Korea auch auf die Zinsdifferenz zu den USA reagieren. Die US-Notenbank (Fed) erhöhte die Zinsen das dritte Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte in den Bereich von 3,0 bis 3,25 Prozent. Das Zinsniveau in den USA überstieg damit dasjenige in Südkorea um 0,75 Prozent. Mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte konnte die Lücke zu den USA nicht geschlossen werden, sodass sich die Zentralbank zu einer Zinsanhebung von 0,5 Prozent entschloss.





Ein höheres Zinsniveau in den USA bedeutet für Südkorea einen Kapitalabfluss und damit starken Wertverlust des Won gegenüber dem Dollar. Ein Anstieg der Importpreise infolge eines hohen Won-Dollar-Wechselkurses würde wiederum zum Anstieg der Preise in Südkorea führen.





Experten gehen davon aus, dass die südkoreanische Zentralbank bis nächstes Jahr an ihrem Zinskurs festhalten wird. Dieser Annahme liegt die Einschätzung zugrunde, dass der von steigenden internationalen Energiepreisen ausgehende Inflationsdruck nicht so schnell nachlassen wird.





Zudem wird mit zwei weiteren großen Zinsschritten durch die Fed im November und Dezember gerechnet. Die US-Notenbank rechnete in ihren aktuellen Projektionen (Dot Plot) mit einem Anstieg des Zinssatzes auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent noch in diesem Jahr.