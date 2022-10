Forderungen in Südkorea nach Stationierung taktischer Atomwaffen

ⓒYONHAP News

Angesichts der Zunahme militärischer Provokationen und atomaren Bedrohung durch Nordkorea werden in Südkorea Forderungen nach einer erneuten Stationierung von taktischen Atomwaffen laut.





Präsident Yoon Suk Yeol sagte am Donnerstag, in politischen Kreisen in Südkorea und den USA gebe es verschiedene Meinungen hinsichtlich der erweiterten Abschreckung. Es würden verschiedene Möglichkeiten abgewogen, um die richtige Entscheidung zu treffen.





Eine erneute Stationierung von taktischen Atomwaffen setzt voraus, dass die gemeinsame Erklärung beider Koreas über die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel für nichtig erklärt wird.





Süd- und Nordkorea hatten sich in einer gemeinsamen Erklärung im Dezember 1991 darauf geeinigt, keine Atomwaffen herzustellen, zu besitzen und zu stationieren sowie Atomenergie ausschließlich zu friedlichen Zwecken einzusetzen. Die taktischen Atomwaffen der US-Truppen in Südkorea wurden daraufhin abgezogen. Wegen Nordkoreas Atomwaffenprogramm und sechs Atomtests wurde jedoch die gemeinsame Erklärung über den Abbau von Atomwaffen faktisch außer Kraft gesetzt.





Nach Angaben des Sprechers des nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, haben die USA ihre Entschlossenheit zur erweiterten Abschreckung für Südkorea bekräftigt. Auf Forderungen in Südkorea, taktische Atomwaffen im Land zu stationieren, wurde jedoch nicht eingegangen.





Der Krisenchef der regierenden Partei Macht des Volks, Chung Jin-suk, sagte am Mittwoch, das innerkoreanische Militärabkommen vom September 2018 sowie die Einigung auf die Denuklearisierung müssten aufgekündigt werden, sollte Nordkorea einen siebten Atomtest durchführen. Dies würde bedeuten, dass Hindernisse für eine atomare Aufrüstung beseitigt würden.





In den USA überwiegt die Meinung, dass sich Südkorea als Standort für taktische Atomwaffen nicht eigne, da die Orte von Nordkorea angegriffen und zerstört werden könnten. Es gibt jedoch auch die Meinung, dass sämtliche Möglichkeiten in Betracht gezogen werden müssten, darunter auch eine nukleare Teilhabe nach dem Konzept der Nato oder die potenzielle Stationierung von taktischen Atomwaffen.