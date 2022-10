ⓒ YONHAP News

Am 31. August wurde in Südkorea ein Dokumentarfilm mit dem Titel K-Classics Generation veröffentlicht. Er stammt vom Regisseur Thierry Loreau, der seit über 20 Jahren mit dem hoch angesehenen Königin-Elisabeth-Musikwettbewerb in Belgien verbunden ist. Vor zehn Jahren hatte der Regisseur bereits einen ähnlichen Dokumentarfilm produziert, Le mystère musical coréen, wo er der Frage nachging, warum so viele koreanische Musiker internationale Wettbewerbe dominierten. So hatten Koreaner in den zwei Jahrzehnten davor erste Preise bei großen internationalen Musikwettbewerben gewonnen. Eines der Geheimnisse hinter dem Erfolg sei, so sagte er, dass junge koreanische Musiker ihre eigenen Geschichten auf ihre eigene, einzigartige Weise frei zum Ausdruck brächten.





Die weltweite Popularität der koreanischen klassischen Musik verdeutlicht der Ausdruck „K-Classics“, der offensichtlich von dem Begriff „K-Pop“ inspiriert wurde.





Man sagt, dass nordkoreanische klassische Musiker auf internationalen Bühnen auch eine gute Figur machten. Heute werden wir von Bae Ihn-gyo, Professorin am Forschungsinstitut für koreanische Performance-Kunst an der staatlichen Pädagogischen Hochschule Gyeongin, etwas über klassische Musik in Nordkorea lernen.





Viele Koreaner erinnern sich vielleicht noch an das gemeinsame philharmonische Konzert von Süd- und Nordkorea in Seoul im Jahr 2000. Damals sangen die weltberühmte südkoreanische Sopranistin Jo Sumi und der nordkoreanische Tenor Ri Yong-wook leidenschaftlich zusammen, was für viel Aufmerksamkeit sorgte.





Es heißt, dass sich die klassische Musik in Nordkorea etwas von der in Südkorea unterscheide.





Klassische Musik gilt in Südkorea allgemein als musikalische Tradition der westlichen Welt. Im Norden hingegen umfasst die klassische Musik sowohl uralte traditionelle koreanische Musik als auch europäische klassische Musik.





Westliche klassische Musik wurde Ende des 19. Jahrhunderts auf der koreanischen Halbinsel eingeführt und gewann während der japanischen Kolonialzeit viele enthusiastische Liebhaber. So erfreuten sich Süd- und Nordkorea etwa 50 Jahre lang vor der Teilung des Landes auf die gleiche Weise an derselben Musik. Daher sind westliche klassische Musik in Südkorea und europäische klassische Musik in Nordkorea im Grunde gleich. Der Unterschied besteht darin, dass traditionelle koreanische Musik auch zur klassischen Musik Nordkoreas gehört.





Bei dem gemeinsamen innerkoreanischen Konzert im Jahr 2000 trat das 1946 gegründete Staatliche Sinfonieorchester Nordkoreas zusammen mit dem Sinfonieorchester von KBS auf, das sich 2002 mit einem weiteren gemeinsamen Konzert in Pjöngjang revanchierte.





Eine nordkoreanische Überläuferin, die die Aufführung damals sah, ist von der gemeinsamen Aktion heute noch beeindruckt.





Ich war überrascht, den Auftritt weltberühmter südkoreanischer Geiger und Sänger zu sehen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Vokalmusik aus einem anderen Land erlebt.





Das Staatliche Sinfonieorchester Nordkoreas trat 2008 auch mit den New Yorker Philharmonikern bei einem historischen Friedenskonzert in Pjöngjang auf. In Nordkorea stellt das Staatliche Sinfonieorchester eine repräsentative kunstschaffende Gruppe des Landes dar, die eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Juche-Orchestermusik spielt. Juche bedeutet Eigenständigkeit. Neben diesem Orchester gibt es im Land mehrere andere klassische Musikgruppen.





In Nordkorea wurden 1969 die Mansudae-Kunsttruppe und 1990 das Isang-Yun-Orchester gegründet, benannt nach dem berühmten koreanisch-deutschen Komponisten. Das Kammerorchester im westlichen Stil war sehr beliebt bei jungen Künstlern, weil es häufig klassische westliche Musik spielte, die im Land selten aufgeführt wurde. Sein Repertoire bestand hauptsächlich aus Werken von Yun und Musik aus West- und Mitteleuropa.





Unterdessen gründeten Musikerinnen des weiblichen Instrumentalensembles der Mansudae-Kunsttruppe die Samjiyon-Kapelle. Diese Musikkapelle trat gegen das in Südkorea bekannte Unhasu-Orchester an. Die Chongbong-Musikkapelle (청봉) wurde als Chor und Orchester für Unterhaltungsmusik gegründet. Samjiyon wurde 2018 als offizielles Orchester registriert, als es anlässlich der Olympischen Winterspiele in PyeongChang Südkorea besuchte. Derzeit ist die Musikgruppe der Kommission für Staatsangelegenheiten das beliebteste Orchester des Landes. Diese Musikgruppen führen alle klassische Musikstücke auf.





Nordkoreas Gründervater Kim Il-sung sagte einmal, Kunst sei ein starkes Mittel, um die Öffentlichkeit zum revolutionären Kampf zu führen. Im kommunistischen Regime werden alle Formen der Kunst als Propaganda- und Agitationsmittel eingesetzt. Klassische Musik ist da keine Ausnahme. Bei der Aufführung klassischer Musik werden im sogenannten „kombinierten Orchester“ neben westlichen auch modifizierte traditionelle Musikinstrumente eingesetzt.





Nordkorea begann in den späten 1960er Jahren, sein eigenes Kunstgenre namens revolutionäre Oper zu inszenieren. Zunächst wurden dafür westliche Musikinstrumente verwendet. Aber der ehemalige Staatschef Kim Jong-il betonte die Notwendigkeit, traditionelle koreanische Instrumente zu verwenden, um genuin koreanische Gefühle auszudrücken. Danach wurden koreanische Instrumente in die revolutionäre Oper aufgenommen. Das lokale Publikum reagierte positiv auf den neuen Stil. Infolgedessen veränderte Nordkorea traditionelle Instrumente, um Klänge wie in der westlichen Musik zu erzeugen, und nahm sie in das „kombinierte Orchester“ auf.





Die meisten Musikstücke, die von nordkoreanischen Orchestern aufgeführt werden, sind keine traditionell westliche, klassische Musik, sondern eigene Kompositionen. Unter der Anleitung von Kim Jong-il produzierte Nordkorea in den 1970er Jahren neue Orchestermusikstücke, die auf lokalen Liedern basierten.





Nordkoreas klassische Musik ist hauptsächlich von sogenannter „Juche“-Musik inspiriert. Das Land hatte herausgefunden, dass typische klassische Musik die breite Öffentlichkeit nicht sehr ansprach und nicht gut genug war, um den Menschen einen revolutionären Geist einzuflößen.





Als Lösung beschloss Nordkorea, berühmte Lieder als Instrumentalstücke zu arrangieren. Das erste derartige Orchesterstück heißt „Reiche Ernte in der Ebene von Chongsan“.





Traditionelle koreanische Musikinstrumente wie ein kleiner Gong und Blasinstrumente wurden hinzugefügt, um fröhliche Musik zu erzeugen. Das Publikum erinnert sich an die Lieder und sogar an die alten Texte. Zu den nordkoreanischen Instrumentalstücken, die auf beliebten lokalen Liedern basieren, gehört auch „Orchester-Arirang“, das auch Südkoreaner gut kennen.





Orchester-Arirang ist ein großartiges Musikstück aus den 1970er Jahren. Die New Yorker Philharmoniker führten das traditionelle koreanische Volkslied Arirang in Pjöngjang auf. Arirang wurde bei einem Konzert in Paris vom nordkoreanischen Unhasu-Orchester unter der Leitung des südkoreanischen Dirigenten Chung Myung-whun (정명훈) gespielt. Es wurde auch beim gemeinsamen Konzert des KBS-Sinfonieorchesters und des Staatlichen Sinfonieorchesters Nordkoreas in den frühen 2000er Jahren aufgeführt. Die klassische Musik Nordkoreas ist durch das Arrangement von „Juche-Musik“ für Instrumentalstücke gekennzeichnet.





Es wird gesagt, dass Nordkoreas klassische Musiker hoch versierte Techniker seien. Denn die Musiktalente werden landesweit gesucht, gefunden und ausgebildet. Nordkorea begann 1959 mit der ernsthaften Ausbildung von Künstlern, als die Oberste Volksversammlung beschloss, das Bildungssystem insgesamt zu erneuern. Das Land führte ein elfjähriges Kunstschulsystem ein und bot talentierten Kindern schon sehr früh Musikunterricht.





Der südkoreanische Pianist Lim Yun-chan soll an einer privaten Schule in seiner Nachbarschaft begonnen haben, Musik zu lernen. In Nordkorea hingegen gibt es private Bildung zumindest im Prinzip nicht, und die Schüler lernen in den meisten Fällen im öffentlichen Bildungssystem. Hochbegabte Kinder zu entdecken ist eine der Hauptaufgaben von nordkoreanischen Kindergärtnerinnen. Wenn eine Erzieherin feststellt, dass ein Kind gut Schlagzeug oder Klavier spielen kann, schickt sie eine Empfehlung an ein lokales Komitee. Das Komitee überprüft, ob das Kind wirklich talentiert ist und schickt es in einen Kindergarten, der auf Kunsterziehung spezialisiert ist. Später durchläuft es Grundschule, höhere Schulen und die Kunsthochschule. So funktioniert das Fördersystem für Hochbegabte in Nordkorea.





In Nordkorea sind die Kindergärten Kyongsang, Changgwang und Taedongmun berühmt für ihre frühkindliche Erziehung musikalisch begabter Kinder. Insbesondere der Kyongsang-Kindergarten im Herzen von Pjöngjang ist bekannt, da Ri Sol-ju, die Frau des Machthabers Kim Jong-un, ihn besucht hat. Diese Kindergärten sind mit Dutzenden verschiedener Arten von Musikinstrumenten sowie hochwertigen Soundsystemen und Übungsräumen ausgestattet.





Nordkoreas Hochbegabtenförderung bei Kindern hat zu herausragenden Leistungen bei internationalen Wettbewerben geführt. So gewann das Wunderkind Yu Pyol-mi 2010 im zarten Alter von acht Jahren den ersten Preis beim Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb für junge Pianisten, und Ma Shin-a 2016 den Hauptpreis beim Internationalen Frédéric-Chopin-Klavierwettbewerb für Kinder und Jugendliche. Beide hatten den Kindergarten Kyongsang besucht.





Die Kinder aus diesen spezialisierten Kindergärten besuchen große Kunstschulen wie die Pyongyang-Musikakademie, die Kumsong-Akademie für Musik und das Kim Won-gyun-Konservatorium. Manche haben das Glück, im Ausland studieren zu können. Nach ihrem Abschluss arbeiten sie bei großen Künstlergruppen wie dem Staatlichen Sinfonieorchester und der Mansudae-Kunsttruppe.





Nordkoreanische Eltern bemühen sich ständig, ihre Kinder in die Förderung für Hochbegabte unterzubringen. Die Eltern der Hochbegabten sind in den meisten Fällen Musiker, gehören der Oberschicht an oder sind vermögend. Erfolgreiche nordkoreanische Frauen wie Ri Sol-ju und Hyon Song-wol waren ursprünglich Musikerinnen. Sie hatten einen guten familiären Hintergrund und lernten Musik in einem idealen Umfeld. Sowohl Ri als auch Hyon besuchten die Kumsong-Akademie für Musik. Hyon war Sängerin beim Pochonbo Electronic Ensemble, bevor sie eine hochrangige Beamtin wurde, und Ri, die Frau des Staatschefs, war Mitglied des Unhasu-Orchesters.





Wozu braucht Nordkorea so viele Kinder mit künstlerischem Talent? Analysten sagen, dass das Regime Künstler als Propaganda-Werkzeuge einsetzt. Kindern wird bei der musikalischen Früherziehung tatsächlich eingeimpft, die Autoritäten und die Familie des Machthabers zu preisen. Wenn talentierte nordkoreanische Musiker in der Kindheit erfolgreich waren, treten sie später kaum international auf.





Nordkorea schickt viele Studenten ins Ausland, die fortgeschrittene Techniken erlernen sollen, um später eine eigene „Juche-Kunst“ zu entwickeln. Aber sobald sie bei internationalen Wettbewerben Preise gewinnen, kehren sie nach Hause zurück und verschwinden von der internationalen Bühne. So belegte beispielsweise der versierte Geiger Mun Kyong-jin, ein ehemaliges Mitglied des Unhasu-Orchesters, den zweiten Platz beim Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb. Aber der erstklassige Geiger trat nur innerhalb Nordkoreas auf.





Wenn sie im Ausland studieren oder an Wettbewerben teilnehmen, glauben nordkoreanische Musiker wahrscheinlich, dass ihre Mission darin besteht, ihrem Land als Pionier bei der Entwicklung von Juche-Kunst zu dienen. Die nordkoreanischen Behörden fordert sie außerdem dringend auf, nach Hause zurückzukehren, da sich ihre globalen Aktivitäten als gefährlich für das Regime erweisen könnten. Deshalb gibt es, wenn überhaupt, nur wenige nordkoreanische Musiker, die auf der globalen Bühne auftreten.





Es ist zu schade, dass talentierte nordkoreanische Musiker und Musikerinnen ihre Fähigkeiten nicht richtig zur Geltung bringen können, obwohl sie von Kindesbeinen an eine strenge Erziehung erhalten haben, sich gegen harte Konkurrenz durchsetzen mussten und ihre Talente international anerkannt sind. Wir freuen uns darauf, ihre Auftritte auf der weltweiten Bühne zu genießen.