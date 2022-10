Ein Tag in Busan

ⓒ YONHAP News

In der koreanischen Hafenstadt Busan herrscht gerade ein geschäftiges Treiben. Jedes Jahr gibt es dort die Internationalen Filmfestspiele, am 15. Oktober stieg dort ein Konzert der K-Pop-Band BTS. Aus Anlass des Konzerts stellt die Tourismusbehörde von Busan einige Routen im Zusammenhang mit den Mitgliedern vor. Die Mitglieder Jimin und Jungkook sind in Busan geboren und aufgewachsen, sodass wir uns heute einmal einige Stationen der beiden Routen anschauen wollen, die nach ihnen benannt worden sind.