Singapur kündigt Unterstützungspaket in Höhe von 1,5 Mrd. Singapur-Dollar für Haushalte an

Laut Angaben von Reuters am 15. Oktober hat das singapurische Finanzministerium am Vortag ein Unterstützungspaket in Höhe von 1,5 Milliarden Singapur-Dollar oder 1,05 Milliarden US-Dollar für alle Haushalte angekündigt. Das Paket, das vor allem Haushalten mit niedrigem bis mittlerem Einkommen zugutekommen soll, umfasst Bargeld, Gutscheine und Subventionen für die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln.





Das Ministerium erklärte, das Unterstützungspaket habe ein Niveau, mit dem bei einkommensschwachen Haushalten der Anstieg der Lebenshaltungskosten vollständig und bei Haushalten der mittleren Einkommensschicht mehr als zur Hälfte gedeckt werden kann. In diesem Jahr sind als Folge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges in allen Ländern der Welt die Preise erheblich gestiegen. Auch Singapur machte keine Ausnahme, und in diesem Stadtstaat wurde seit etwa 14 Jahren die höchste Preissteigerungsrate verzeichnet.





Der Kerninflationsindex in Singapur stieg im vergangenen August um 5,1 Prozent und erreichte damit seit November 2008 den Höchststand. Im selben Monat kletterte der Verbraucherpreisindex (CPI) um 7,5 Prozent, und dies war die größte Steigerung seit Juni 2008. Die Monetary Authority of Singapore MAS, die Zentralbank von Singapur, hat kürzlich die Geldpolitik erneut und damit zum vierten Mal seit Jahresbeginn gestrafft, um die Inflation zu drosseln.





Die MAS teilte am 14. Oktober mit, dass sie den Mittelwert des politischen Bandes des nominalen effektiven Wechselkurses des Singapur-Dollars, auf das allgemeine Niveau angehoben habe. Die MAS ändert für die Steuerung der Währungspolitik unter Berücksichtigung des Wechselkurses die Breite, Steigung und Mitte des betreffenden Bandes, während andere Zentralbanken über die Zinssätze ihre Geldpolitik steuern. Die Zentralbank von Singapur schließt weitere Straffungsmaßnahmen nicht aus.