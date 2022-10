Fruchtbarkeitsziffer japanischer Frauen mit Hochschulabschluss erstmals seit 19 Jahren gestiegen

ⓒ Getty Images Bank

Die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer japanischer Frauen mit höherer Bildung ist seit 19 Jahren zum ersten Mal gestiegen. Die japanische Gesellschaft sieht nun Hoffnungsschimmer in Bezug auf die Lösung in dem seit rund 30 Jahren dauernden Kampf gegen den Bevölkerungsrückgang. Nach dem National Institute of Population and Social Security Research in Japan lag die Fruchtbarkeitsziffer der verheirateten Japanerinnen mit Hochschulabschluss im Jahr 2021 bei 1,74.





Bei der vorigen Untersuchung im Jahr 2015 betrug sie 1,66. 2002 lag die Ziffer bei 2,21, und seitdem fiel sie bei jeder Untersuchung und hat jetzt nach 19 Jahren wieder einen Anstieg gezeigt. Bislang ging in Japan die Fruchtbarkeitsziffer der Frauen mit Hochschulabschluss wegen der schlechten Vereinbarkeit von Familie und Beruf stets zurück und galt als eine der Hauptursachen für den Bevölkerungsrückgang.





Das Forschungsinstitut bewertete, die Regierung habe anhaltend die Umstände für die Kindererziehung und die Arbeitsweise der Bürger verbessert, und dadurch sei für Frauen mit höherer Bildung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser geworden. Japan erlebte 1989 einen sogenannten 1,57-Schock und geriet als erstes Land in der Welt in eine Krise des Bevölkerungsrückgangs. 1,57 war damals die Geburtenziffer in Japan.





Seitdem mobilisierte das Land alle möglichen Mittel wie Geburtszuschüsse und Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, um den Bevölkerungsrückgang zu stoppen. Trotzdem schrumpfte die japanische Bevölkerung 2020 um 480.000 und im vergangenen Jahr um 720.000. Dennoch wird die Fruchtbarkeitsziffer zwischen 1,3 und 1,4 aufrechterhalten, nachdem die Ziffer 2005 mit 1,26 den Tiefststand erreicht hatte. In dieser Lage wurde in Unternehmen bei beiden Geschlechtern die Arbeitsweise auf innovative Weise geändert, indem das Arbeiten im Home-Office verstärkt und ein pünktlicher Dienstschluss gefördert wurden.