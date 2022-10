Max Changmin von der Boyband TVXQ ist Vater geworden

ⓒ SM Entertainment

Max Changmin der südkoreanischen Boyband TVXQ ist am 17. Oktober Vater geworden. Seine Managementagentur SM Entertainment teilte am 18. Oktober mit, dass seine Frau am Vortag einen gesunden Jungen zur Welt gebracht hat. Max Changmin hat im Oktober 2020 mit seiner nicht prominenten Frau den Bund fürs Leben geschlossen.

Max Changmin debütierte 2003 als Mitglied der fünfköpfigen Boyband TVXQ, die in ganz Asien äußerst erfolgreich war. Seit 2010 ist die Band als Duo mit Max Changmin und U-know Yunho aktiv.