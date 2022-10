Film „Project Wolf Hunting“ erhielt beim Sitges Film Festival in Spanien zwei Preise

ⓒ TCO

Der südkoreanische Science-Fiction-Action-Thriller „Project Wolf Hunting“ des Regisseurs Kim Hong-sun hat beim diesjährigen Sitges International Fantastic Film Festival zwei Auszeichnungen erhalten.

Nach dem Filmverleih TCO und den Informationen auf der Homepage des Filmfestivals erhielt der Film bei der 55. Ausgabe des Festivals, das am 16. Oktober Ortszeit zu Ende ging, in der offiziellen Wettbewerbskategorie den Sonderpreis der Jury und eine besondere Erwähnung bei den Besten Spezial-, visuellen oder Make-up-Effekten.

Der Regisseur Kim sagte bei der Preisverleihung, das Sitges-Filmfestival habe ihm die große Inspiration und eine riesige Portion Mut geschenkt, seinen nächsten Film in Angriff zu nehmen. Er möchte die Ehre zahlreichen Fans von Horror- und Fantasy-Filmen in Südkorea, Spanien und der ganzen Welt widmen.

Die koreanische Actionkomödie „The Roundup“ des Regisseurs Lee Sang-yong, der erste südkoreanische Film mit über 10 Millionen Besuchern seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, gewann den Focus Asia People´s Choice Award.

Das Sitges International Fantastic Film Festival, das alljährlich in der ersten Oktoberhälfte in dem katalanischen Küstenort Sitges stattfindet, widmet sich ausschließlich dem Genre der fantastischen Filme. Mit dem Fantasporto in Portugal und Brussels International Fantastic Film Festival gehört es zu den drei größten internationalen fantastischen Filmfestivals.