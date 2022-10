Schauspieler Nam Joo-hyuk geht im Dezember zum Militär

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Schauspieler Nam Joo-hyuk tritt im kommenden Dezember seinen Wehrdienst an. Seine Agentur Management Soop teilte am 17. Oktober mit, dass Nam die gegenwärtig noch laufenden Dreharbeiten abschließen und im Dezember zum Militär gehen wird.

Nam Joo-hyuk, der als Model debütiert hatte, wurde durch seine Auftritte in den Clips des Geschwister-Pop-Duos AKMU für die zwei Songs „200%“ und „Give Love“ einem breiten Publikum bekannt. Sein Schauspiel-Debüt gab er mit einer Rolle in der Fernsehserie „Surplus Princess“, die 2014 vom Kabelsender tvN ausgestrahlt wurde. Seitdem war er in mehreren Fernsehserien und Filmen in wichtigen Rollen zu sehen. Anfang dieses Jahres spielte er im erfolgreichen tvN-Drama „Twenty Five, Twenty One“ die Hauptrolle. Am 26. Oktober feiert der Film „Remember“, in dem er neben Lee Sung-min in der Hauptrolle zu sehen ist, seinen Kinostart. Derzeit steht er noch für die kommende Disney+-Serie „Vigilante“ vor der Kamera, die im nächsten Jahr dem Publikum vorgestellt wird.