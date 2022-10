Südkoreaner bei Weltcupfinale im Bogenschießen erfolgreich

ⓒ YONHAP News

An San und Kim Woo-jin haben das Weltcupfinale im Bogenschießen gewonnen.





Bei dem hochkarätig besetzten Abschlussturnier der Weltcupserie im mexikanischen Tlaxcala setzte sich die südkoreanische Bogenschützin An San im Recurve-Finale gegen Landsmännin Choi Mi-sun mit 6:4 durch. Die 21-jährige Olympiasiegerin gewann damit erstmals auch die Goldmedaille bei einem Weltcupfinale.





An San gewann bei den Olympischen Spielen in Tokio dreifach. Im vergangenen Jahr holte sie bei der Weltmeisterschaft in Yankton Mannschaftsgold und Gold im Mixed-Wettbewerb. Mit ihrem Sieg beim Weltcupfinale hat sie sich erneut als unschlagbar erwiesen.





Da in diesem Jahr die Weltmeisterschaften im Bogen ausfallen und die Asienspiele im chinesischen Chengdu verschoben wurden, ist das Weltcupfinale der prestigeträchtigste internationale Wettbewerb in diesem Jahr.





Choi Mi-sun nahm erstmals nach sechs Jahren an dem Abschlussturnier teil und belegte auf Anhieb den zweiten Platz. Für die 26-Jährige ist es die dritte Medaille bei einem Weltcupfinale. 2015 gewann sie Gold und 2016 Silber.





Kim Woo-jin ging als Sieger im Männer-Einzel hervor. Im Finale schlug er den Spanier Miguel Garcia Alvarino mit 7:1. Kim gewann damit seinen vierten Titel. Er siegte zuvor beim Weltcupfinale 2012 in Tokio und bei den Wettbewerben 2017 in Rom und 2018 im türkischen Samsun.





Kim Je-deok unterlag im Kampf um Bronze dem Türken Mete Garzoz mit 4:6. Es ist das letzte Turnier, an dem der 18-Jährige als Oberschüler teilnahm.