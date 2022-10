Leichtathletik-Nachwuchs bei Asienmeisterschaften in Kuwait erfolgreich

ⓒ YONHAP News

Bei den am Sonntag zu Ende gegangenen U-18 Leichtathletik-Asienmeisterschaften in Kuwait haben südkoreanische Athleten zwei Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen gewonnen. Aus Südkorea waren zehn Athleten an den Start gegangen.





Die letzte Medaille für Südkorea gewann Park So-jin im Kugelstoßen. Die 17-Jährige erzielte am letzten Turniertag im Finale des Wettbewerbs im Kugelstoßen 16,89 Meter und belegte damit den zweiten Platz.





Choi Jin-woo siegte im Hochsprung mit einem neuen Turnierrekord von übersprungenen 2,31 Metern. Kim Tae-hee sicherte sich die Goldmedaille im Hammerwurf mit 59,24 Metern. Park So-jin und Diskuswerferin Lim Chae-yeon gewannen Silber. Bronze ging an Nwamadi Joel-jin im 100-Meter-Lauf der Männer. Yang Seok-ju gewann Bronze im Speerwerfen der Frauen.