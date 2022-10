Musical mit koreanischen Popsongs aus den letzten 100 Jahren

Populäre Musik ist ein Ausdruck des Zeitgefühls. Sie erzählt von den Emotionen der Menschen und reflektiert die kulturellen Trends einer Zeit.

Im Theater des Nationalen Museums in Seoul werden in einem Jukebox-Musical die 100 Jahre koreanischer Popsongs beleuchtet. In dem Musical „100 Geschichten von Liebe“ werden die Geschichten von Liebe und Trennung von sechs Paaren, die in unterschiedlichen Zeiten lebten mit Liedern, die zur jeweiligen Zeit populär waren, mit Gesang erzählt.

Es geht darin um das Leben von Menschen in Zeiten des Umbruchs, die Liebe zwischen einem Unabhängigkeitskämpfer und einer Unterhaltungsdame Giseng, Liebende, die durch den Koreakrieg getrennt wurden, schicksalhafte Begegnungen am Schauplatz der Demokratiebewegung, und um die Liebe zwischen einem unbekannten Sänger und der Tochter einer reichen Familie.