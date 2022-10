PIN für Zuhause

ⓒ Getty Images Bank

An unserem Gemeinschaftsbüro an unserer traditionsreichen Uni hält endlich die Moderne Einzug: es wurde jetzt ein elektronisches Türschloss eingebaut. Mein alter, leicht verbogener, nachgemachter Schlüssel hat endlich ausgedient. Es war der einzige Schlüssel, den ich seit über fünf Jahren noch mit mir herumtrug. Zehn Jahre zuvor waren es bis zu zehn Schlüssel gewesen, jetzt gibt es überall elektronische Schlösser. Den dicken Schlüsselbund hatte ich zwar nie verloren, aber in den letzten Jahren ab und zu den Büroschlüssel zu Hause vergessen und musste dann warten, bis unsere Assistentinnen die Tür aufschließen konnten. Mehr als einmal musste ich so ohne Lehrbuch den Unterricht durchführen, weil meine Unterlagen im abgeschlossenen Büro lagerten. Derlei Hürden gehören nun der Vergangenheit an. Aber gibt es nur Vorteile? Reden wir heute darüber!