Mitglieder von BTS wollen Wehrdienst antreten

ⓒBig Hit Entertainment

Die Mitglieder der K-Pop-Gruppe BTS haben erklärt, der Reihe nach ihren Wehrdienst absolvieren zu wollen.





Big Hit Music, die Agentur von BTS, teilte am Montag mit, dass das älteste Mitglied der Band, Jin, Ende des Monats die Verschiebung seiner Einberufung widerrufen und anschließend den Vorgaben der Behörde für die Rekrutierung des militärischen Personals Folge leisten wolle. Auch die anderen Mitglieder würden ihren jeweiligen Plänen entsprechend der Reihe nach den Wehrdienst absolvieren.





Jin, Jahrgang 1992, hatte den Beginn seines Wehrdienstes bis Ende des Jahres verschoben. Dies war mit einer Empfehlung des Kulturministers möglich. Im Dezember wird er 30 Jahre alt und muss vor seinem Geburtstag seinen Dienst antreten.





Die Einberufung der Mitglieder von BTS zum Wehrdienst wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Verbreitet war das Argument, BTS müsse angesichts des Verdienstes um das Image Koreas die Gelegenheit gegeben werden, vom regulären Militärdienst befreit zu werden und einen Ersatzdienst zu leisten. Dem stand die Meinung gegenüber, die Mitglieder der Boygroup müssten ihren Wehrdienst genauso ableisten wie alle anderen gesunden Männer auch.





Das Wehrdienstgesetz schreibt eine Sonderregelung für Sportler und klassische Musiker vor, die mit herausragenden Leistungen bei internationalen Wettbewerben zum Prestige des Landes beigetragen haben. Dies gilt jedoch nicht für Künstler der Popmusik.





Aus der Popmusikszene wurden daher Stimmen laut, die forderten, dass auch die Mitglieder von BTS von dieser Sonderregelung profitieren sollten. Im Parlament kamen entsprechende Beratungen jedoch nur schleppend voran. BTS haben mit ihrer Entscheidung, den Wehrdienst zu absolvieren, einen Schlussstrich unter die Debatte gesetzt.





Der Wehrdienst ist in Südkorea ein sensibles Thema. Prominente werden moralisch daran gemessen, ob sie den Wehrdienst absolviert haben. Wer sich vor dem Pflichtdienst drücken will, kann schnell in Ungnade fallen.