Erhebliche Störungen wegen Ausfall von Messenger KakaoTalk

Der durch einen Brand verursachte Ausfall des Messengerdienstes KakaoTalk hat am vergangenen Wochenende den Alltag der Bürger in Südkorea durcheinandergewirbelt.





Der Brand ereignete sich am vergangenen Samstag gegen 15 Uhr in einem Datenverarbeitungszentrum von SK C&C in Pangyo. Funktionen der weit verbreiteten Messenger-App KakaoTalk sowie damit verbundene Dienste für Online-Banking, Shopping, Mails und Mobilität waren nicht mehr verfügbar. Erst am Mittwochvormittag war das System wieder weitgehend wiederhergestellt.





Der Polizei zufolge sei auf Überwachungskameras zu erkennen, wie sich an einer der Batterien im Stromversorgungszentrum Funken bilden. Das Feuer wurde sofort durch eine automatische Löschanlage gelöscht. Wegen des Brands wurde jedoch die Stromversorgung unterbrochen, sodass einige Server von Kakao ausfielen und Dienste von Kakao nicht mehr genutzt werden konnten.





Für die täglich 40 Millionen Nutzer von Kakao brach mit einem Mal der Kontakt zu Freunden, Bekannten und Kollegen ab. Durch den Ausfall von Diensten für Mails und Online-Banking kam es auch zu Störungen der betrieblichen Abläufe in öffentlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen sowie im Online-Handel.





Um die Verantwortung für den Vorfall zu übernehmen, trat der Co-CEO von Kakao Corporation, Namkoong Whon, zurück. Daher wird Kakao von dem zweiten Co-CEO Hong Eun-taek, vorerst alleine geleitet.





Ein Grund dafür, warum sich der Ausfall so stark bemerkbar machte, liegt in der monopolartigen Stellung von Kakao.





Kakao Talk ist für den Großteil der Menschen in Südkorea der grundlegende Kommunikationskanal. Als privater Marktteilnehmer entzieht sich das Unternehmen jedoch der Kontrolle durch die Regierung und muss damit nicht über ein grundlegendes System für den Umgang mit Katastrophen und Unfällen verfügen.





Präsident Yoon Suk Yeol forderte eine gründliche Untersuchung des Vorfalls und die Ermittlung der Brandursache. Auch sollten Maßnahmen ergriffen werden, damit solche Vorfälle künftig vermieden werden können. Zudem solle ein System für die Berichterstattung und Reaktion auf Unfälle dieser Art geschaffen werden.