Die neuseeländische Profigolferin mit koreanischen Wurzeln Lydia Ko hat die BMW Ladies Championship, ein Turnier der LPGA-Tour, gewonnen.





Bei dem Turnier in Wonju in der südkoreanischen Provinz Gangwon kam sie in der Schlussrunde auf eine Gesamtwertung von 21 unter Par bei 267 Schlägen. Sie schlug damit die Zweite Andrea Lee aus den USA mit einem Vorsprung von vier Schlägen.