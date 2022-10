Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kim Yu-na hat geheiratet

ⓒ YONHAP News

Der einstige Star des Eiskunstlaufs Kim Yu-na hat geheiratet und Bilder von der Hochzeit als Dank an die Fans veröffentlicht.





Die Königin des Eiskunstlaufs feierte ihre Hochzeit am Samstag in einem Hotel in Seoul unter Ausschluss der Presse.





Der Bräutigam ist der Opernsänger Ko Woo-rim. Ko studierte Gesang an der Nationaluniversität Seoul. Er ist Mitglied des Crossover-Quartetts Forestalla, das durch den Gesangswettbewerb Phantom Singer 2 von JTBC entstand, und bei dem Ko den ersten Preis gewann. Die beiden lernten sich 2018 bei einer Eisshow kennen, zu der Ko Woo-rim als Gastsänger eingeladen war.





Kim Yu-na hatte sich am Sonntag über ihren Social Media Account bei allen, die ihr zur Hochzeit gratuliert hatten, bedankt. Sie schrieb, dass sie einen guten Menschen kennengelernt habe, mit dem sie in Zukunft zusammen sein möchte und sich unter den Glückwünschen vieler Menschen mit ihm vermählt habe. Entsprechend den vielen Glückwünschen, die sie erhalten habe, wolle sie ihr Bestes geben, damit sie als Paar glücklich sind.





Kim Yu-na gewann bei den Winterspielen 2010 in Vancouver als erste Person aus Südkorea eine olympische Goldmedaille im Eiskunstlauf und galt seitdem als Königin des Eiskunstlaufs. Zuvor hatte sie es bereits bei sämtlichen Turnieren der ISU-Serie aufs Podium geschafft und war als erfolgreichste Eiskunstläuferin gefeiert worden. Nach ihrer Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi beendete sie ihre aktive Karriere. In Sotschi hatte sie die Silbermedaille gewonnen.