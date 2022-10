Außenminister der ASEAN wollen über Myanmar-Frage diskutieren

ⓒ YONHAP News

Um über die Myanmar-Frage zu diskutieren, kommen die Außenminister der ASEAN-Länder zu einer Sonderkonferenz zusammen. Laut Auslandsmedien wie AFP News und dem myanmarischen Medium „Irawaddy“ gab der Sprecher des kambodschanischen Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit Chum Sounry bekannt, dass die Sonderkonferenz am 27. Oktober am Hauptsitz des ASEAN-Sekretariats in der indonesischen Hauptstadt Jakarta stattfindet. Kambodscha ist ASEAN-Vorsitzender für das Jahr 2022.





Bei der Konferenz werden die ASEAN-Länder im Vorfeld des ASEAN-Gipfels im nächsten Monat den Prozess der Umsetzung des Fünf-Punkte-Konsenses der ASEAN auf die Tagesordnung bringen. Die Länder hatten sich im April des vergangenen Jahres bei einem Sondergipfel für die Lösung der Krise in Myanmar auf fünf Punkte geeinigt, wie den sofortigen Stopp der Gewaltanwendung, den Myanmar-Besuch eines Sonderbeauftragten der ASEAN und ein konstruktives Gespräch für die Suche nach einer friedlichen Lösung.





Das Militärregime Myanmars hält sich aber nicht an die fünf Einigungen und setzt seine blutigen Unterdrückungsaktionen gegen die Regime-Gegner fort. ASEAN lud Min Aung Hlaing, den durch einen Staatsstreich an die Macht gelangten De-facto-Machthaber Myanmars, zwei Jahre hintereinander nicht zum ASEAN-Gipfel ein und forderte ihn zur Einhaltung der fünf Einigungen auf.





Die Militärjunta, die im Februar des vergangenen Jahres durch einen Staatsstreich an die Macht gelangt ist, unterdrückt seitdem das demokratische Lager, das gegen das Militärregime Widerstand leistet, gewaltsam. Dadurch sind 2.377 Menschen gestorben, und die Zahl der Menschen, die festgenommen und inhaftiert worden sind, beläuft sich auf rund 16.000.