Japanische Frauen legen bei Heirat auf Aussehen des Partners größeren Wert als früher

Japanische Frauen betrachten vor der Heirat das Aussehen des Partners als die wichtigste Voraussetzung. Dieser Anteil hat dieses Jahr seit dem Beginn der betreffenden Untersuchung im Jahr 1992 den höchsten Stand erreicht. Laut japanischer Medien wie TV Asahi und ANN News am 23. Oktober antworteten bei der vom National Institute of Population and Social Security Research, kurz IPSS, durchgeführten 16. Grundlagenuntersuchung über die Geburtslage 81,3 Prozent der Frauen, dass sie bei der Heirat vor allem das Aussehen des Partners in Betracht ziehen.





Dieser Anteil ist in den letzten 20 Jahren um 13,7 Prozentpunkte gestiegen. Bei der Untersuchung im Jahr 1992 antworteten 67,6 Prozent der Frauen, dass sie auf die äußere Erscheinung des Mannes großen Wert legen. Nun zeigt das Ergebnis zum ersten Mal, dass Frauen das Aussehen des Partners für wichtiger halten als Männer.





Aber auch der Anteil der Japanerinnen, die als die wichtigste Bedingung des für die Heirat in Frage kommenden Partners seine finanzielle Lage nennen, ist immer noch hoch. Ähnlich wie vor 20 Jahren halten 91,6 Prozent der Frauen in Japan die wirtschaftliche Stärke des künftigen Ehepartners für die wichtigste Voraussetzung. Japanische Männer ziehen stärker als früher die Wirtschaftskraft der möglichen Ehepartnerin in Betracht. Verglichen mit der Untersuchung im Jahr 1997 ist der Anteil solcher Männer um 17 Prozentpunkte gestiegen.





Kazuhisa Arakawa, der sich als Forscher mit dem Single-Leben befasst, meinte zu dem Ergebnis, die Frauen von heute würden eine gute finanzielle Ausstattung weiterhin als eine Grundvoraussetzung sehen und sich darüber hinaus auch noch ein gutes Aussehen wünschen. Dass Frauen bei der Partnerwahl nun noch kritischer seien, mache die Suche nach der Frau des Lebens für die Männer noch schwieriger. Dass auch immer mehr Frauen mittlerweile sehr gut verdienen, habe ebenfalls großen Einfluss auf diese Lage.