Jukebox-Musical „Life ist Beautiful“ hatte vier Wochen nach Kinostart schon über eine Million Zuschauer

ⓒ The LAMP

Der 2020 produzierte Jukebox-Musical-Film „Life ist Beautiful“ mit Ryu Seung-ryong und Yum Jung-ah in den Hauptrollen hat am 25. Oktober bei der Zuschauerzahl die Marke von einer Million überschritten. Der Film feierte am 28. September seinen Kinostart. Dem Filmverleih Lotte Entertainment zufolge wurde diese Marke am 28. Tag nach dem Kinostart überschritten.

Der erste koreanische Jukebox-Musical-Film, in dem viele Hits der koreanischen Popmusik gespielt werden, handelt davon, dass sich eine todkranke Frau mit ihrem Mann auf die Suche nach ihrer ersten Liebe begibt.