Schauspieler Ma Dong-seok heiratete letztes Jahr heimlich seine langjährige Freundin

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat der südkoreanische Filmschauspieler Ma Dong-seok mit seiner langjährigen und 17 Jahre jüngeren Freundin Ye Jeong-hwa bereits den Bund fürs Leben geschlossen.

Die Managementagentur der beiden Promis Big Punch Entertainment teilte kürzlich mit, dass das Paar bereits im vergangenen Jahr ohne große Feier seine Ehe eintragen ließ. Die Hochzeitsfeier soll später nachgeholt werden. Die Öffentlichtkeit wusste seit 2016 von der Beziehung.

Ma Dong-seok, Jahrgang 1971, wanderte im Jugendalter mit der Familie in die USA aus und gab 2004 in Südkorea sein Schauspiel-Debüt. Bekannt wurde er vor allem mit Filmen wie „Train to Busan“ (2016), „The Outlaws“ (2017) und „The Roundup“ (2022). Der Film „The Roundup“, der im Mai dieses Jahres in die Kinos kam, lockte als erster Film seit dem Ausbuch der Corona-Pandemie mehr als 10 Millionen Menschen ins Kino.

Seine Frau Ye Jung-hwa, ein Model und eine Fernsehpersönlichkeit, wurde vor allem durch ihren Auftritt in der Reality-Show „My Little Television“ (2015) von MBC einem breiten Publikum bekannt.