Lee Chung-hae: „Der Notenumblätterer“ (2004)

Der Mann ordnete die Notenblätter ordentlich in einem Stapel und legte sie ans Ende des Klaviers, bevor er aus dem Lichtkreis trat. Dann stand er da wie ein unsichtbarer Mann.

Er stand da mit leicht gesenktem Kopf, als würde ihm etwas leid tun oder er hätte sich schuldig gemacht. Er erfüllte seine Rolle, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Aber da er nicht vollkommen unsichtbar war, konnte ich sein Äußeres trotzdem sehen.

In weißem Hemd und schwarzem Anzug, mit grauer Krawatte und schwarzer Hornbrille. Seine Anwesenheit fühlte sich unangenehm an, nur weil er in diesem Moment da war. Er wurde auf der Bühne nicht gebraucht, außer wenn er Noten umblätterte. Die perfekte Nebenrolle. Ein Schauspieler, der nie nach vorne trat. Sängerin und Pianist verließen die Bühne, nachdem sie sich noch mehrmals verbeugt hatten. Der Mann folgte ihnen unbeholfen.





Auch aus der Ferne war deutlich zu erkennen, dass er seine Fähigkeiten im Notenumblättern erstklassig waren. Seine Fähigkeit, den richtigen Moment zum Umblättern zu erwischen, die Schnelligkeit, die Ruhe, seine geschmeidigen Armbewegungen – sie waren beispiellos. Barbara Bonney und Helmut Deutsch agierten absolut synchron und ritten auf den Melodien dahin, wie von einer Strömung getragen. Geleitet von den beiden Künstlern versank auch das Publikum in süßen Gefühlen. Der einzige Angespannte in der Halle war jener Mann, der dort angestrengt auf die Noten blickte. In einem entscheidenden Moment hatte er seinen Job zu erledigen, und so zielte er von der Kante seines Sitzes aus auf diesen perfekten „Moment“.

War er Pianist gewesen oder jemand, der es hatte werden wollen, bevor er schließlich Notenumblätterer geworden war? Wie viele Menschen wurden so herabgestuft, weil sie ihre Träume nicht verwirklichen konnten?





Er starrte mich an. Seine Augen waren klar. Seine ehrlichen Augen brachen mir das Herz. Diese arglose, törichte Unschuld.

„Komm wir gehen. Lass uns in den Park gehen und die Tauben beobachten.“

Ich plapperte dies uind das daher und stand auf. Er folgte mir leicht verwirrt nach draußen.









Lee Chung-hae (*1948): „Der Notenumblätterer“ (2004)