Interessante Suchwörter der letzten Tage

Der Herbst mit klarem, blauem Himmel und einem angenehm milden Klima scheint dieses Jahr besonders kurz zu sein. Morgens und abends ist es schon fast frühwinterlich kalt. Wegen des Temperatursturzes und angesichts des nun sich erholenden Reisemarktes zeigen viele reiselustige Verbraucher besonders großes Interesse an wärmeren Ländern.

Das Online-Kaufhaus G-Market hat die bei ihm vom 1. bis 21. Oktober reservierten Tickets für Auslandsflüge mit demselben Vormonatszeitraum verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass die Flugticket-Buchungszahlen für Reiseziele in warmen Ländern stark gestiegen sind. Vor allem in südostasiatische Länder zieht es die Südkoreaner. Darunter ist vor allem Vietnam beliebt. Die Flug-Buchungen nach Nha Trang sind um 264 Prozent, die nach Hanoi um 247 Prozent und die nach Ho-Chi-Minh-Stadt um 176 Prozent gestiegen.

Viele Koreaner haben auch Flüge zur philippinischen Insel Cebu gebucht, so dass die Zahl der gebuchten Flugtickets nach Cebu im genannten Zeitraum um 393 Prozent nach oben geklettert ist. Gefragt sind auch thailändische Reiseziele wie Phuket, Chiang Mai und Bangkok sowie repräsentative Ferienorte wie Kota Kinabalu in Malaysia, Bali in Indonesien und Guam.

Nach der Erklärung von G-Market bevorzugen die südkoreanischen Verbraucher unter den warmen Reisezielen vor allem Orte, an denen man Erholung, Tourismus und Shopping gleichzeitig genießen kann. Wegen der weiter voranschreitenden Lockerung der Reisebeschränkungen in verschiedenen Ländern gibt es immer mehr Netzbürger, die im Internet nach Reiseangeboten Ausschau halten.





Seit die coronabedingten Maßnahmen der sozialen Distanzierung im vergangenen April aufgehoben worden sind, kommen die Menschen wieder häufig zu einer geselligen Runde zusammen. Dies führt dazu, dass wieder mehr Alkohol getrunken wird. Darüber freut sich vor allem der südkoreanische Bierhersteller Hite-Jinro, weil die Verkaufsmenge von seinem Bier der Marke Terra im Zeitraum von Juni bis August dieses Jahres gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 50 Prozent gestiegen ist.

Beflügelt davon hat auch die angehäufte Verkaufsmenge von Terra in diesem Jahr bis September um etwa 33 Prozent zugenommen. Vor allem in der sommerlichen Hauptsaison stieg die Verkaufsmenge von Terra vom Fass gegenüber demselben Vorjahreszeitraum drastisch um etwa 64 Prozent. Auch Terra-Flaschenbier, das in Speiselokalen angeboten wird, ist um rund 42 Prozent mehr verkauft worden. Damit war eine Erholung des Marktes deutlich zu spüren.

Der drastische Anstieg des Verkaufs von Terra vom Fass war aktiven Verkaufsförderungsaktionen des Herstellers im vergangenen Sommer in Ferienorten wie Busan und Gangneung zu verdanken. Zudem nahm der Hersteller auch an großen Bierfesten in verschiedenen Städten des Landes wie Jeonju, Songdo und Chuncheon teil. Einen Beitrag zum Verkaufsanstieg von Terra leistete auch die Werbeaktion mit dem sogenannten Spooner.

Es handelt sich dabei um einen Flaschenöffner in Form eines Löffels, den die Firma in verschiedenen Farben und Größen auf den Markt gebracht hat. Im vergangenen Monat brachte die Firma einen großen Spooner mit dem Namen Spooner Max, der dreimal so groß ist wie die herkömmlichen löffelförmigen Flaschenöffner, auf den Markt und sorgte damit für viel Gesprächsstoff. Viele Netzbürger gaben im Internet das Suchwort Spooner oder Spooner Max ein, um sich darüber zu informieren, wo man diese Produkte bekommen kann. Von Terra wurden in den letzten drei Jahren und sieben Monaten seit seiner Markteinführung mit Stand vom 30. September 3,22 Milliarden Flaschen verkauft.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch eine Nachricht über Pepero. Pepero ist ein Süßwarenprodukt, das vom südkoreanischen Unternehmen Lotte Confectionery hergestellt wird. Dieses Produkt ist vor 39 Jahren auf den Markt gekommen und findet nun über den Binnenmarkt hinaus auch im Ausland immer größeren Absatz.

Pepero kam 1983 auf den Markt, und das bisherige Verkaufsvolumen beträgt rund 1,8 Billionen Won, umgerechnet etwa 1,25 Milliarden Dollar. Dieses Volumen entspricht rund 3,4 Milliarden Packungen Pepero, das heißt, dass alle südkoreanischen Bürger jeweils 66 Packungen gegessen haben. Um den Verkauf von Pepero anzukurbeln, hat der sogenannte Pepero-Tag, der seit 1995 begangen wird, einen entscheidenden Beitrag geleistet.

Der Pepero-Tag wird in Südkorea am 11. November gefeiert, weil das Datum 11. 11. geschrieben wie Pepero-Stäbchen aussieht. Zu diesem Tag tauschen vor allem junge Menschen und Paare Pepero-Stäbchen und weitere Geschenke aus. Dieses Fest wurde 1995 gestartet. Bis 1995, damit in den 13 Jahren seit der Markteinführung, lag das Verkaufsvolumen bei etwa 163 Milliarden Won. Von 1995 bis vergangenes Jahr, damit innerhalb von 25 Jahren, wurde ein Umsatz in Höhe von rund 1,6 Billionen Won erzielt.

Auch der Export legte immer weiter zu. Das Exportvolumen, das 2013 bei rund 20 Millionen Dollar lag, stieg jedes Jahr und erreichte im vergangenen Jahr rund 50 Millionen Dollar. Das Produkt wird in China und Nahost dank Mundpropaganda und auch dank des aktiven Marketings des Herstellers immer häufiger verkauft. Das Unternehmen strahlt in diesem Jahr in Kasachstan auch einen Fernsehspot für den Pepero-Tag aus.