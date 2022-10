ⓒ YONHAP News

Im Februar dieses Jahres begann Nordkorea mit dem Bau von 10.000 Wohnungen im Bezirk Hwasong in Pjöngjang. Beim achten Kongress der herrschenden Arbeiterpartei im Januar des vergangenen Jahres hatte Nordkorea angekündigt, bis 2025 insgesamt 50.000 Wohnungen in der Hauptstadt zu bauen - das heißt, 10.000 Einheiten pro Jahr. In dem nordkoreanischen Film “Das Tagebuch einer Schülerin” von 2006, der auch bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt wurde, will eine Jugendliche unbedingt in eine moderne Kleinwohnung ziehen. Sie streitet sich darum sogar mit den Menschen in ihrem Umfeld. Viele Nordkoreaner wollen in modernen Apartments leben, insbesondere in solchen, die luxuriös ausgestattet sind. Über solche Apartments in Nordkorea sagt Jeon Young-seon vom Institut für Geisteswissenschaften und Vereinigung an der südkoreanischen Konkuk-Universität:





In Nordkorea bedeuten Apartments urbanes Leben. Im engeren Sinn symbolisieren sie das Leben in Pjöngjang. In Südkorea werden Apartments nach bestimmten Apartment-Marken von Baufirmen benannt. In Nordkorea jedoch zeigen die Apartment-Namen den Ort an, wo sie sich befinden, wie etwa Changjon-Straße oder Songhwa- und Songsin-Bezirk. Einige heißen etwa “Apartments für Fakultätsangehörige der Kim-Il-sung-Universität” in Pjöngjang. Sie deuten an, wer ihn ihnen lebt. Die terrassierten Apartments entlang des Flusses Pothong stellen einen besonderen Wohnungstyp dar.





In Nordkorea symbolisiert ein Haus auch die Zugehörigkeit des Bewohners zu einer bestimmten Klasse. Die Häuser werden in fünf unterschiedliche Stufen eingeteilt. Das sind die Spezialkategorie sowie erste bis fünfte Kategorie. Wohnungen der Spezialkategorie sind hochrangigen Funktionären vorbehalten, während Behausungen für normale Arbeitskräfte der ersten Kategorie zugerechnet werden. Das bedeutet, je kleiner die Zahl, desto niedriger die Klasse. Die Wohnungen haben eine politische Bedeutung, da sie vom Staat gebaut und zugeteilt werden. Diese Bedeutung wurde unter der Herrschaft von Kim Jong-un noch deutlicher:





Nordkorea legt großen Wert auf die Wissenschaft, da es glaubt, dass die Wissenschaft der Schlüssel zur Erneuerung der stagnierenden Wirtschaft ist. Die Wissenschafts- und Bildungspolitik ist seit der Machtübernahme durch Kim Jong-un gestärkt worden. Das lässt sich etwa an den Apartments für Fakultätsmitglieder der Kim-Il-sung-Universität, für Dozenten der Kim-Chaek-Universität für Technologie und der Mirae-Straße für Wissenschaftler erkennen. Diese Wohnungseinheiten und Straßen zeigen die Politik des Regimes von Kim Jong-un auf einfache Art. Die bekannte Nachrichtensprecherin Ri Chun-hee sowie führende Journalisten einschließlich des Chefredakteurs der offiziellen Zeitung Rodong Sinmun können in den terrassierten Apartments am Ufer des Pothong wohnen. Diese luxuriösen Wohnungen sind Gegenstand des Neids aller Nordkoreaner. Der Wohnbezirk am Fluss hat eine starke politische Bedeutung, weil er den Bürgern zeigt, dass sie dort wohnen können, wenn sie dem Staat gegenüber loyal sind.





Nordkorea begann nach dem Ende des Korea-Kriegs (1950-53) ernsthaft damit, neue Hochhauswohnungen zu bauen. Während des Kriegs waren wichtige Städte wie Pjöngjang zerstört. Der Republikgründer Kim Il-sung konzentrierte sich auf den Wiederaufbau und die Versorgung mit Wohnungen. Den Anfang machten die Arbeiter-Apartments 1954. Am Anfang versuchte man, Gebäude im westlichen Stil mit der traditionellen koreanischen Wohnkultur zu verbinden:





Sozialistische Staaten in Osteuropa halfen Pjöngjang beim Wiederaufbau. Beeinflusst vom europäischen Heizungssystem wurden neue Wohnungen mit Heizkörpern ausgestattet und nicht mit der traditionellen Bodenheizung Ondol. Die Menschen trugen in den Wohnungen Schuhe, weil der Boden kalt war. Die Nordkoreaner kannten das nicht. Am Ende sprach Kim Il-sung davon, Ondol in den Wohnungen zu installieren. Zu Beginn wurden Rohre unter dem Boden verwendet, die direkt mit dem Kochplatz in der Küche verbunden waren. Später wurden die Häuser mit Heißwasserleitungen geheizt, die unter dem Boden verliefen. Wegen der traditionellen Essenskultur benötigten die Bewohner viele Abstellplätze für Geschirr und Schüsseln sowie mehrere Kochplatten. Nordkorea berücksichtigte diese Probleme in seiner Baupolitik.





Für Nordkorea war es wichtig, zahlreiche Wohnung in kurzer Zeit bereitzustellen. Um das zu schaffen, griff es auf vorgefertigte Teile zurück. Die staatlichen Medien hoben das sogenannte “Pjöngjang-Tempo” hervor und sagten, das Land könne in nur 14 Minuten ein Haus zusammenbauen:





Nordkorea musste rasch Häuser bauen, um vielen Menschen eine Wohnung zu geben. Tempo war also wichtig. Die Aushärtung des Betons brauchte Zeit. Doch wenn Hausteile wie Wände und Böden in Fabriken entstanden und dann auf den Baustellen zusammengesetzt werden, kann die Bauzeit drastisch verringert werden. Darum nutzte Nordkorea diese Methode, bei der Kräne die vorgefertigten Teile aufstellen konnten. Nordkorea behauptete, auf diese Weise ein Haus in 14 Minuten zu bauen, doch in Wirklichkeit dauerte es länger. Nordkorea benutzte dennoch den Ausdruck “Pjöngjang-Tempo” als exemplarische Errungenschaft im Bauwesen.





Kim Jong-il wurde in den 1970er Jahren als Nachfolger von Kim Il-sung aufgebaut, als beim Wohnungsbau wichtige Änderungen vorgenommen wurden. Nordkorea pries die 70er Jahre als “große Ära des Wohlstands”. Neben dem Tempo begann das Land dann in den 80er Jahren damit, Höhe und Größe beim Apartmentbau hervorzuheben. Es wurden spektakuläre Wohnhochhäuer hochgezogen. Die Changgwang-Straße, die mit dem Einkaufsviertel Myeongdong in Seoul verglichen wird, ist ein typisches Beispiel. Die erste Phase wurde 1980, die zweite 1985 fertiggestellt. Die Straße hat einen 30- bis 40stöckigen Wohn-Gewerbekomplex mit Geschäften im ersten und zweiten Stock:





Die Straße wurde in einem Bezirk gebaut, der früher als Ryunhwanson-Straße bekannt war und in dem zwei- bis dreistöckige Apartmenthäuser standen. Doch das Gebiet wurde neu entwickelt, um 17.000 Haushalte zu beherbergen. In den 80er Jahren wurden die Apartmenthäuser höher, um mehr Wohnungen zu haben. Der Wohnungsbau auf der Changgwang-Straße war der Beginn.





Die Wohnungen in der Straße schienen sich von älteren Behausungen zu unterscheiden. Doch die neue Bauweise unterschied sich nicht so sehr vom früheren Stil, was die Anordnung der Gebäude in geraden Linien betrifft. Die Architektur-Theorie Kim Jong-ils wurde vollständig auf die Kwangbok-Straße angewandt, die als Tor zum südwestlichen Teil von Pjöngjang galt. Die Wohnungen wurden dort gebaut, um Sportler aufzunehmen, die an den Weltfestspielen für die Jugend und Studenten 1989 teilnahmen. Die Außenseite der Gebäude unterschied sich deutlich von solchen älterer Häuser:





Verschiedene Sport- und Behausungseinrichtungen wurden für die 13. Weltfestspiele für die Jugend und Studenten gebaut. Südkorea demonstrierte durch die Olympischen Spiele 1988 in Seoul seine außerordentliche wirtschaftliche Entwicklung. Nordkorea hatte dies im Hinterkopf, als es das Wohnungsprojekt auf der Kwangbok- Straße ausführte, um zu zeigen, wie fortschrittlich Pjöngjang ist. Da war vorher nur ein Feld. Die neuen Gebäude zeichneten sich durch einen ausgeklügelten Entwurf aus, wie etwa zylindrische Türme und gekrümmte Blöcke. Die Etagenhöhe variierte, von achtstöckigen bis zu 42-stöckigen Strukturen. Das Bauprojekt unterschied sich stark von früheren, da die neuen Apartments den klaren Zweck hatten, der Welt die Stärke des sozialistischen Nordkorea zu zeigen.





Für den Wohnungsbau trat 2012 ein neuer Wendepunkt ein, nachdem der jetzige Machthaber angetreten war. Die Changjon-Straße wurde im Juni 2012 im Mansudae-Distrikt in Pjöngjang fertiggestellt. Dort stehen eine Reihe von Hochhäusern einschließlich eines 45-stöckigen Geäudes. Die Unha-Wissenschaftler-Straße sowie die Apartments für Fakultätsmitglieder der Kim-Il-sung-Universität wurden 2013 gebaut. Im Jahr darauf wurden die Wisong-Straße für Wissenschaftler und die Wohnungen für Dozenten der Kim-Chaek-Universität für Technologie eingeweiht. Es enstanden noch mehr Straßen und Wohnungseinheiten, wie etwa die Mirae-Straße für Wissenschaftler 2015 und die Ryomyong-Straße 2017. Neue Bezirke mit neuen Wohnungen enstanden seit der Machtübergabe an Kim Jong-un fast jedes Jahr. Kein Wunder also, dass der Wohnungsbau zum politischen Symbol der Kim-Jong-Un-Ära wurde:





Die Machthaber in Nordkorea, Generation auf Generation, haben den “Kampf gegen den Imperialismus” in ihrer Außenpolitik betont. Der Republikgründer Kim Il-sung etablierte den Sozialismus in seinem Kampf gegen das imperiale Japan, während sein Sohn Kim Jong-il den Sozialismus durch seine Militär-Zuerst-Politik verteidigte. Kim Jong-un baut weiter Apartments, um den US-Imperialisten zu zeigen, dass sein Land einen idealen sozialistischen Staat aufbaut. Mit anderen Worten, Nordkorea will der Welt sagen, dass es ein großes sozialistisches Land aufbauen kann, in dem die Menschen ungeachtet der internationalen Sanktionen gut leben können. Innenpolitisch will Nordkorea die Wirtschaft durch die Bauprojekte wiederbeleben.





Unter Kim Jong-un haben die Hochhäuser begonnen, die Skyline von Pjöngjang zu beherrschen. Die Hauptstadt wird in Anspielung auf Manhattan sogar “Pyonghattan” genannt. Im Bezirk Songhwa wurde ein 80-stöckiger Wohnungsturm gebaut, der im April dieses Jahres fertiggestellt wurde. Von einem Fahrstuhl in dem Geäude aus sagte ein Reporter eines Propagandamediums, die Würde der Bürger habe sich vergrößert, den superhohen Gebäuden entsprechend. Doch die Bürger wollen wegen der regelmäßigen Stromausfälle nicht unbedingt in höheren Gebäuden wohnen. So sagt etwa ein nordkoreanischer Flüchtling, der in Pjöngjang gewohnt hat, dass es unbequem sei, in einem Hochhaus zu leben und dass es nur zu bestimmten Zeiten Strom gebe:





Nordkorea hat zu allen Zeiten mit einer Stromknappheit zu kämpfen. Neue Apartments benötigen mehr Energiequellen. Das Land erzeugt zwar ständig Wärmeenergie und nutzt auch Solarenergie, um die Stromerzeugung aus Wasserkraft zu ergänzen, die im Winter reduziert wird. Doch gibt es nicht genug Strom, um alle Wohnungen zu versorgen. Die Bewohner von Hochhäusern müssen Treppen steigen, wenn sie die Zeit für die Stromversorgung verpassen und die Aufzüge nicht funktionieren. Kein Wunder also, dass die Menschen in den unteren Etagen solcher Häuser wohnen wollen.





In Nordkorea ist eine moderne Kleinwohnung zu einem Symbol des sozialen Status geworden, und sie ist eine Belohnung für Loyalität. Ob Nordkorea seine Pläne zum Bau von 50.000 Wohnungen in Pjöngjang bis 2025 umsetzen und dessen Bewohner zufriedenstellen kann, bleibt angesichts des Materialmangels abzuwarten.