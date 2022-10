Zahlungsausfall beim Freizeitpark Legoland schürt Unsicherheit

ⓒYONHAP News

Die vom Freizeitpark Legoland in Chuncheon ausgehende Unsicherheit auf dem Finanzmarkt nimmt zu.





Gangwon Jungdo Development Corporation (GJC), das für Entwicklung und Durchführung des Legoland-Bauprojekts zuständig ist, hat nach massiven Zahlungsausfällen einen Sanierungsantrag eingereicht.





Der Gouverneur der Provinz Gangwon, Kim Jin-tae, sagte am 28. September, dieser Schritt sei beschlossen worden, um zu verhindern, dass die Schulden von GJC an BNK Securities in Höhe von 205 Milliarden Won (144 Millionen Dollar) aus der Kasse der Provinzregierung beglichen werden.





Der Fall Legoland hat eine Liquiditätsklemme auf dem Anleihemarkt verursacht, von dem Gebietskörperschaften und große öffentliche Unternehmen, die eigentlich als stabil und kreditwürdig galten, nun ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden. Das Vertrauen der Investoren in den Markt, der den kommunalen Selbstverwaltungseinheiten eine hohe Bonität zusprach, ist erschüttert. Die Investitionslaune ist stark eingetrübt.





Angesichts der sich ausbreitenden Folgen der Situation um Legoland hat die Regierung ihre Liquiditätsprogramme auf über 50 Billionen Won (35 Milliarden Dollar) erweitert. Die Provinz Gangwon teilte mit, die 205 Milliarden Won Schulden von GJC, für die sie gebürgt habe, in ihrem Haushaltsplan zu berücksichtigen und bis 15. Dezember begleichen zu wollen.





Investoren scheinen davon jedoch nicht überzeugt zu sein. Die Incheon Housing and City Development Corporation musste neulich von ihrem Vorhaben, Anleihen in Höhe von 50 Milliarden Won mit einer Laufzeit von drei Jahren auszugeben, abrücken. Trotz einer Bonitätsnote von AA+fanden sich keine Investoren. Auch andere Gebietskörperschaften und öffentliche Unternehmen haben derzeit wegen besorgter Investoren Schwierigkeiten bei der Ausgabe von Anleihen.





Legoland Chuncheon ist ein Freizeitpark, der sich thematisch an Lego-Spielzeug orientiert, und der weltweit zehnte Lego-Themenpark.





Der Freizeitpark war bereits zu Projektbeginn umstritten. Im Zuge der Ausführung kamen archäologische Funde aus der Bronzezeit ans Licht. Wegen Liquiditätsproblemen zog sich der Bau sieben Jahre in die Länge. Seit der Eröffnung am Kindertag am 5. Mai kam es immer wieder zu kleinen Störungen und Unfällen.





Legoland kündigte an, im November und Dezember nur an Wochentagen zu öffnen und von Januar bis März nächsten Jahres vorübergehend zu schließen. Für die Provinz Gangwon und die Stadt Chuncheon, die sich zusätzliche Steuereinnahmen von 4,4 Milliarden Won erhofft hatten, ist dies eine herbe Enttäuschung.