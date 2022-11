LE SSERAFIM werden Half-Millionseller

ⓒ SOURCE MUSIC

Die koreanische Gruppe LE SSERAFIM ist erst etwa sechs Monate im Musikgeschäft tätig. Aber sie haben mit ihrem zweiten Minialbum, das sie am 17. Oktober auf den Markt gebracht haben, in der ersten Woche die Marke von einer halben Million überschritten. Genauer wurden 567.673 Alben verkauft. Das Debütalbum wurde etwa halb so viel gekauft.

Dieses Ergebnis ist bemerkenswert, von allen Idolgroups, die in diesem Jahr debütiert haben, haben LE SSERAFIM eben in der ersten Woche der Herausgabe eines neuen Albums viele Exemplare verkaufen können.

Aber diesen Erfolg konnte man bereits voraussehen. Denn es waren über 620.000 Alben vorbestellt worden.

Das Lied “Antifragile” aus dem neuen Werk kam am 23. Oktober gleich auf Platz zwei von Melon Charts und auch in anderen Musikcharts ist der Song auf guten Positionen zu finden.