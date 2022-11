Min von MissA tritt in “Good Morning Amerika” auf

ⓒ MIN

Min, früheres Mitglied der Girlgroup MissA, wird besonders in den USA mit Aufmerksamkeit beobachtet. Sie trat am 19. Oktober sogar in der Show „Good Morning Amerika“ vom Sender ABC auf. Ihre Kollegen des Broadway Musical-Werkes „KPOP“ waren ebenfalls gekommen.

Das Musical „KPOP“ handelt von Trainees, die K-Pop-Stars werden wollen und sich entsprechend anstrengen. Nicht nur Min, sondern auch Luna von f(x), Keven von UKISS und weitere Idolstars spielen in diesem Stück mit.

Min meinte, dass sie in diesem Werk etwas von sich zeigen kann, denn der K-Pop ist quasi ihr Leben. Sie sei geehrt und glücklich, in diesem Stück mitspielen zu dürfen.

Min ist derzeit nach ihrem Austritt aus der Gruppe als Musical-Schauspielerin tätig.

Das Musical „KPOP“ soll ab 20. November in New York richtig aufgeführt werden.