Gukak-Gruppe Granada will in Amerika auftreten

Die Gruppe Granada, die traditionelle koreanische Musik Gukak macht, will anlässlich der Herausgabe ihres zweiten Single-Album in den USA auftreten. Sie werden in der Hanbok-Fashionshow „Runway To Partnership“ musizieren. Diese Modenschau wurde im Rahmen des 140. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den USA und Korea konzipiert.

Granada will also nicht nur die schöne koreanische Tracht Hanbok vorstellen, sondern auch auf die koreanische Musik Gukak aufmerksam machen.

Das Lied „Shocking“ hat einen schnellen und starken Rock-Sound und wird von traditonellen koreanischen Instrumenten begleitet. Die Menschen, die vom Alltag gestresst sind, sollen durch dieses Lied wieder Mut und Hoffnung schöpfen können.