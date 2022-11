Shorttrackläufer gewinnen bei Weltcup in Montreal Staffelwettbewerb

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanischen Shorttracker haben beim Weltcup in Montreal die Männer-Staffel über 5000 Meter gewonnen.





Das Team mit Lee June-seo, Hong Kyung-hwan, Lim Yong-jin und Park Ji-won kam im Finale des Staffel-Wettbewerbs in 7:01,850 Minuten als erster ins Ziel.





Trotz des Fehlens von Top-Athleten wie Olympiasieger Hwang Dae-heon war die Mannschaft gut aufeinander eingestimmt und brachte schon beim ersten Weltcup der Saison ein hervorragendes Ergebnis.





Das Team war schon früh in Führung gegangen und hatte sich bis zum Schluss an der Spitze gehalten. Kanada, das an zweiter Stelle folgte, versuchte in der sechsten Runde Südkorea zu überholen. Beim Vordringen auf der Innenbahn fiel der kanadische Läufer jedoch hin, sodass die Mannschaft auf Platz drei abrutschte. Den zweiten Platz belegte Kasachstan.