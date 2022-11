China: Mitarbeiter des Apple-Zulieferers Foxconn fliehen nach Corona-Lockdown von Werksgelände

ⓒ YONHAP News

Lokale Medien Chinas haben am 31. Oktober berichtet, dass Mitarbeiter des Apple-Zulieferers Foxconn nach Corona-Fällen trotz schlechter Witterungsverhältnisse aus dem Werk im chinesischen Zhengzhou fliehen und sich auf den Weg in ihre Heimat machen. In sozialen Netzwerken kursierten Videos und Fotos von Foxconn-Mitarbeitern, die im Regen mit ihren Habseligkeiten und Koffern zu Fuß unterwegs sind. Viele Menschen hinterließen Kommentare, in denen sie den Wunsch äußerten, dass die Menschen heil nach Hause zurückkehren mögen.





Über die Gegend um das Foxconn-Werk wurde ein Corona-Lockdown verhängt, so dass dort keine öffentlichen Verkehrsmittel in Betrieb sind. Daher sind die Menschen zu Fuß unterwegs und kletterten auch über 2 Meter hohe Zäune. Die Stadtregierung teilte später mit, dass das taiwanesische Unternehmen Foxconn versprochen habe, für den Schutz der Rechte der Beschäftigten nach einer Beratung mit Behörden Transporte zu organisieren und damit die sichere Heimkehr der Mitarbeiter zu ermöglichen.





Jedoch verlangen Regierungen umliegender Städte aus Befürchtung über eine Verbreitung von Corona-Fällen von den heimkehrenden Menschen ein negatives Testergebnis und eine Heimkehr-Erlaubnis der zuständigen Verwaltungsbehörden. Die Stadt Zhengzhou hat seit Mitte Oktober über Teile der Stadt strenge Corona-Maßnahmen verhängt. Die Mitarbeiter von Foxconn konnten demnach das Fabrikgelände nicht mehr verlassen, mussten aber unter äußerst schlechten Bedingungen weiterarbeiten. Laut Berichten habe es zum Beispiel nicht genug Lebensmittel gegeben.





Daraufhin begannen viele Mitarbeiter vom Werksgelände zu fliehen, um in die Heimat zurückzukehren. Diesbezüglich berichtete Reuters unter Berufung auf nicht nähe genannte Quellen, dass aufgrund der Verzögerungen bei der Produktion in der Foxconn-Fabrik in Zhengzhou die Produktionsmenge des iPhone 14 im November um 30 Prozent schrumpfen könnte. Nach einem taiwanesischen Marktforschungsunternehmen produziert das Unternehmen Foxconn mit seinen Produktionsstandorten in Zhengzhou und Shenzhen in China und in Indien 70 Prozent der iPhones für den Weltmarkt.