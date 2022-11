Nachwirkungen der Cannabis-Legalisierung in Thailand: Deutlich mehr Konsum durch Jugendliche

ⓒ YONHAP News

Eine Forschung in Thailand hat ergeben, dass seit der Entkriminalisierung von Cannabis Menschen unter 20 Jahren die Droge in ihrer Freizeit deutlich häufiger konsumieren. Laut "Bangkok Post" am 31. Oktober stellte das thailändische Center of Addiction Studies, kurz CADS, fest, dass sich die Zahl der unter 20-Jährigen, die in der Freizeit Cannabis konsumieren, verdoppelt hat, seit Besitz und Konsum der Pflanze im vergangenen Juni von der Regierung offiziell entkriminalisiert wurden.





CADS-Direktor Ratsamon Kalayasiri unterstrich, dass die drastische Zunahme der Zahl der Cannabis in ihrer Freizeit konsumierenden Jugendlichen die Notwendigkeit zeige, die Auswirkung der Cannabis-Politik genau zu überwachen. Die Nutzung von Cannabis für andere Zwecke als für Medizin oder Forschung sei eine sehr heikle Frage. Daher solle ein angemessenes System ausgearbeitet werden, um den Zugang zu Cannabis zu kontrollieren.





Muhammad Fahmee Talib, Professor an der medizinischen Fakultät der Prince of Songkla University, sagte, die Zahl der Patienten, die nach dem Cannabis-Konsum wegen psychischer Nebenwirkungen eine Notaufnahme der Krankenhäuser aufsuchen, sei von etwa 3 Prozent im vergangenen Jahr in diesem Jahr auf 17 Prozent, damit sehr deutlich, gestiegen.





Vor der Legalisierung sei Cannabis als Pflanze beworben worden, die den Landwirten wirtschaftliche Erträge verspricht. Derzeit scheine sie Touristen anzuziehen. Die Thailänder müssten sich der negativen Auswirkung der Cannabis-Legalisierung bewusst werden. Auch in politischen Kreisen Thailands wird über Nebenwirkungen der Cannabis-Legalisierung wie der gestiegene Konsum bei Jugendlichen weiter diskutiert. Es gibt die Kritik, dass eine verzögerte Verabschiedung von Gesetzen mit konkreten Regulierungen bezüglich der Cannabis-Nutzung lediglich für zusätzliche Verwirrung sorge.