Filmszene trauert auch um Todesopfer des Desasters in Itaewon

ⓒ CJ CGV

Angesichts des großen Unglücks in Itaewon hat die südkoreanische Filmszene alle geplanten Veranstaltungen entweder verschoben oder abgesagt und trauert damit um die Opfer des Unglücks.

Am 31. Oktober war die Pressevorstellung des neuen Films des südkoreanischen Filmstars Ma Dong-seok mit dem Titel „Men of Plastic“ geplant. Die Veranstaltung wurde an dem Tag wenige Stunden vorher abgesagt. Der Filmverleih ShowBox teilte mit, wegen eines tragischen Unglücks sei eine landesweite Trauer ausgerufen, und daher habe er beschlossen, die Pressevorstellung abzusagen. Alle Mitwirkenden des Films trauern um die Todesopfer des Unglücks und möchten den Hinterbliebenen ihr Beileid aussprechen. Sie wünschen auch den Verletzten eine baldige Genesung.

Auch die für den 2. November geplante Pressevorstellung und der für den 4. November geplante Start der neuen koreanischen Netflix-Serie „The Fabulous“ wurden vorübergehend verschoben. Auch die geplanten Treffen mit Darstellern der derzeit in den Kinos laufenden koreanischen Filme „Remember“ des Regisseurs Lee Il-hyung und „Confession“ des Regisseurs Yoon Jong-seok wurden abgesagt.