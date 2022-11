Jo Sumi sang Soundtrack für KBS-Fernsehserie „Curtain Call“

ⓒ YONHAP News

Seit dem 31. Oktober läuft bei KBS 2TV die 16-teilige Fernsehserie „Curtain Call“, die montags und dienstags um 21.50 Uhr ausgestrahlt wird. Es geht in der Serie um eine Geschichte von Menschen, die in einen großen Betrug eines Mannes verwickelt werden, der den Auftrag erhalten hat, die Wünsche einer sterbenden alten Frau in Erfüllung zu bringen. Die Hauptrollen werden von Gang Ha-neul, Ha Ji-won und Go Doo-shim gespielt.

Die weltweit bekannte südkoreanische Sopranistin Jo Sumi hat für die Serie einen Soundtrack interpretiert. Das Lied mit dem Titel „Löwenzahn“ erzählt von der Sehnsucht der von Go Doo-shim gespielten alten Frau nach ihrer Familie in Nordkorea.