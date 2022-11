Mystery-Thriller „Confession“ führt sechsten Tag in Folge Kinocharts an

ⓒ LOTTE Entertainment

Der Mystery-Thriller „Confession“ des Regisseurs Yoon Jong-seok mit So Ji-sub, Kim Yunjin und Nana in den Hauptrollen führt den sechsten Tag in Folge die südkoreanischen Kinocharts an. Der Film feierte am 26. Oktober seinen Kinostart und lockte vom 27. Oktober bis zum 1. November unter allen in südkoreanischen Kinos gezeigten Filmen jeden Tag die meisten Zuschauer ins Kino. Mit Stand vom 1. November wurde der Film von 317.766 Personen angesehen. Bereits am sechsten Tag nach der Uraufführung übertraf der Film bei der Zuschauerzahl alle in diesem Jahr in den Kinos gezeigten koreanischen Thriller.

Der Film basiert auf Oriol Paulos spanischem Film „The Invisible Guest“ aus dem Jahr 2016 und handelt von einem Mann, der als der einzige Schuldige eines Mordes in einem verschlossenen Zimmer bezeichnet wurde, und seiner Anwältin, die sich der Wahrheit nähert.