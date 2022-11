US-Notenbank Fed hebt Leitzins viertes Mal in Folge deutlich an

ⓒYONHAP News

Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihren Leitzins zum vierten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Der Leitzins liegt damit in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent.





Die US-amerikanischen Währungshüter hatten mit drei kräftigen Zinsanhebungen in Folge die Inflation zu bekämpfen versucht. Da die Preisdynamik sich nicht abschwächte, war der erneute große Zinsschritt an den Finanzmärkten erwartet worden.





Laut der Federal Reserve sei der Inflationsdruck aufgrund des Marktungleichgewichts infolge der Pandemie und der Preissteigerung bei Lebensmitteln und Energie immer noch sehr groß. Die Inflationsrate in den USA hatte im September 8,2 Prozent betragen.





Das hohe Zinsniveau belastet die südkoreanische Wirtschaft.





Die gegenüber dem US-Dollar bereits stark abgewertete Landeswährung Won droht weiter an Wert zu verlieren. Der Won verlor in diesem Jahr gegenüber dem Dollar 16 Prozent an Wert.

Ein hoher Won-Dollar-Wechselkurs führt zu steigenden Importpreisen und treibt die Verbraucherpreise in Südkorea in die Höhe. In Südkorea liegt die Inflationsrate den sechsten Monat in Folge bei über fünf Prozent.





Die südkoreanische Zentralbank steht unter Druck, ihrerseits den Leitzins erneut zu erhöhen. Der Leitzins in Südkorea liegt derzeit bei drei Prozent. Nach dem jüngsten Zinsschritt der Federal Reserva ist das Zinsniveau in den USA um 0,75 bis ein Prozent höher. Ein höheres Zinsniveau in den USA bedeutet für Südkorea einen Kapitalabfluss und damit starken Wertverlust des Won gegenüber dem Dollar.





Es ist zu erwarten, dass der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea bei seiner nächsten Sitzung am 24. November eine weitere Zinsanhebung vornehmen wird, um die Inflation zu bekämpfen und die Lücke zu den USA zu schließen.





Für private Haushalte und Unternehmen, die bereits wegen des hohen Zinsniveaus in eine finanzielle Schieflage geraten sind, wird sich die Lage zuspitzen. Die Erholung der Wirtschaft wird sich verlangsamen.