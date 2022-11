Fußballstar Son Heung-min hat Operation gut überstanden – WM-Teilnahme weiter ungewiss

ⓒ YONHAP News

Fußballstar Son Heung-min ist nach mehrere Frakturen im Bereich der Augenhöhle erfolgreich operiert worden. Der südkoreanische Fußballveband teilte am Samstag mit, dass man von Sons Verein Tottenham Hotspur von der erfolgreichen Operation erfahren habe. Das medizinische Team des Fußballverbands ist wegen Sons Zustand mit Tottenham ständig im Kontakt.





Laut englischen Medienberichten erhole sich der Fußballspieler schnell, womit seine Teilnahme an der WM in Katar grundsätzlich wieder möglich zu sein scheine. Die britische Zeitung „Telegraph“ schrieb, Son Heung-min sei nach seiner gelungenen Operation voller Zuversicht, bei der WM in Katar mit dabei zu sein.





Tottenhams Trainer Antonio Conte sagte bei einer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Liverpool, Son Heung-min habe ihm nach seiner Operation über SMS mitgeteilt, dass ihn die gegenwärtige Situation betrübe. Er hoffe jedoch, sich gut zu erholen und an der Endrunde in Katar teilnehmen zu können.





Der koreanische Fußballverband verzichtete jedoch auf eine feste Zusage, dass der Fußballprofi bei der WM in Katar, die am 20. November eröffnet wird, zum Aufgebot zählen wird. Ein Sprecher des Fußballverbands sagte, es sei noch zu früh, um genaue Angaben zu Sons WM-Teilnahme zu machen, da er gerade erst operiert worden sei.





Son hatte sich bei einem schweren Zusammenprall mit einem Gegenspieler im Champions-League-Spiel seines Klubs gegen Marseille vergangenen Mittwoch verletzt. Er erlitt mehrere Frakturen an der Augenhöhle. Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft war im Vorfeld der Fußball-WM wegen Sons Verletzung alarmiert. Der Kapitän ist aber offenbar fest entschlossen, bei der WM aufzulaufen. Nun hängt seine WM-Teilnahme davon ab, ob er sich schnell erholt.