Südkoreanerin als erste Frau im Finale eines Go-Turniers der Major-Klasse

Beim asiatischen Strategiespiel „Go“, im Koreanischen „Baduk“ genannt, gibt es keine gesonderten Wettbewerbe für Frauen. Fast alle Turniere sind auch für Frauen zugänglich. Der Branche war es stets ein Rätsel, weshalb es unter den Topspielern, die bei Turnieren bis an die Spitze kommen, keine Frauen gibt.





Choi Jeong, Profi-Go-Spielerin des neunten und höchsten Dan, sorgte diesbezüglich für eine Sensation. Bei den online ausgetragenen Samsung World Go Masters schlug die Südkoreanerin im Halbfinale den Weltranglistenzweiten Byun Sang-il nach 169 Zügen ohne Auszählen der Steine.





Choi Jeong ist damit weltweit die erste Frau, die bei einem Major Go-Turnier bis ins Finale vorgestoßen ist. Die bisher beste Leistung einer Go-Spielerin bei einem Weltturnier der Major-KLasse war die Teilnahme der Chinesin Rui Naiwei am Halbfinale des Chanlan Cups vor 30 Jahren.





Choi Jeong hatte sich auf dem Weg ins Halbfinale gegen männliche Topspieler wie Ichriki Ryo und Yang Dingxin durchgesetzt. Nach ihrem Sieg gegen den Fünften der chinesischen Rangliste Yang Dingxin sagte sie, einen solchen Drang zu siegen habe sie schon lange nicht mehr verspürt. Im Halbfinale konnte sie sich nun auch gegen Landsmann Byun Sang-il durchsetzen.





Choi sagte, sie habe sich in strategischer Hinsicht gegen Byun Sang-il nicht so perfekt vorbereiten können wie gegen Yang Dingxin. Sie sei aber bei heimischen Turnieren einige Male gegen ihren Landsmann angetreten und habe seine Stärken und Schwächen gekannt. Als könne sie ihren Sieg selbst nicht glauben, sagte die Go-Spielerin, ihr komme gerade alles wie ein Traum vor. Die letzten zwei Wochen seien praktisch an ihr vorbeigerauscht.





Im Finale trifft Choi Jeong auf die koreanische Nummer Eins Shin Jin-seo.