In Indien sterben 64.000 Menschen im Jahr an Schlangenbissen

Laut indischen Medien wie „The Hindu“ hat die wissenschaftliche Fachzeitschrift „Nature Communications“ kürzlich eine Studie darüber veröffentlicht, dass die Zahl der Menschen, die jedes Jahr in Indien an Schlangenbissen sterben, über 64.000 beträgt. An der Studie waren Forschungskräfte aus 22 Ländern beteiligt. Danach liegt die Zahl der Todesfälle durch Schlangenbisse weltweit bei 78.600 im Jahr, und 64.100 oder 82 Prozent davon ereignen sich in Indien.





Vor allem im Bundesstaat Uttar Pradesh im Norden Indiens ist die Zahl der Todesopfer von Schlangenbissen mit 16.100 am höchsten. Uttar Pradesh ist mit rund 240 Millionen Einwohnern der bevölkerungsstärkste Bundesstaat Indiens. Bei der Zahl der Todesfälle durch Schlangenbisse folgen an zweiter und dritter Stelle der Bundesstaat Madhya Pradesh im Zentrum Indiens mit 5.790 und der Bundesstaat Rajasthan im Westen Indiens mit 5.230.





Zu den in Indien vorkommenden Giftschlangen gehören vor allem die Kettenviper, der indische Krait und die indische Kobra. Nach Experten sind die Todes- und Vergiftungsraten in Indien aufgrund des fehlenden Zugangs zu Gegengiften in ländlichen Gebieten extrem hoch.





Die Forschungskräfte der diesmaligen Studie wiesen darauf hin, dass es in Indien trotz der großen Bedrohung durch Giftschlangen keine staatlichen Strategien gegen dieses Problem gebe. So gebe es kein Programm zur Vorbeugung gegen Schlangenbisse oder für Menschen, die nach Schlangenbissen eine Behinderung haben. Die Vorbeugung gegen Schlangenbisse lasse sich nicht ohne Weiteres realisieren, weil sie mit gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Fragen zusammenhänge. Erforderlich seien Investitionen in die Verstärkung des Gesundheitssystems und in auf Gemeinschaften basierende Präventionsprogramme.