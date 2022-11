Neuverfilmung des Fantasy-Liebesfilms „Ditto“ aus dem Jahr 2000 feiert am 16. November Kinostart

Am 16. November feiert die Neuverfilmung des Fantasy-Liebesfilms „Ditto“ aus dem Jahr 2000 ihren Kinostart. Am 8. November fand im Multiplexkino CGV im Seouler Stadtteil Yongsan eine Pressevorstellung des Films statt, an der die Haupt- und Nebendarsteller sowie die Regisseurin Seo Eun-young von der Neuverfilmung teilnahmen. In der Version des Jahres 2022 spielen Yeo Jin-goo und Cho Yi-hyun die Hauptrollen, die in der 2000er Version von Yoo Ji-tae und Kim Ha-neul gespielt wurden.

Der Originalfilm erzählte von der Geschichte einer Frau, die im Jahr 1979 lebt, und eines Mannes, der im Jahr 2000 lebt. Beide werden zufällig durch ein Funkgerät miteinander verbunden.