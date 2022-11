Nominierungen für die Blue Dragon Film Awards wurden veröffentlicht

„Decision to Leave“ des Regisseurs Park Chan-wook ist der Film mit den meisten Nominierungen für die Blue Dragon Film Awards 2022. Die Preisverleihung der diesjährigen, 43sten Blue Dragon Film Awards findet am 25. November in der KBS-Hall statt und wird von KBS live übertragen. Die Nominierten wurden durch eine Abstimmung der Expertengruppe und der Netzbürger entschieden. Die Preise werden in insgesamt 15 Kategorien vergeben. Um den Preis für den besten Film des Jahres ringen die fünf Filme „Decision to Leave“, „Broker“, „King Maker“, „Hansan: Rising Dragon“ und „Hunt“. Der Film „Decision to Leave“ wurde für insgesamt 13 Kategorien nominiert, darunter für die Kategorien bester Film, bester Regisseur sowie bester Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin.