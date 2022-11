Um 21 Minuten verlängerte Neufassung des Films „Hansan: Rising Dragon“ kommt am 16. November ins Kino

Der südkoreanische Kriegs-Actionfilm „Hansan: Rising Dragon“ lockte im Sommer 2022 7,26 Millionen Zuschauer ins Kino und ging als ein großer Publikumserfolg hervor. Dieser Film ist der zweite Film der Trilogie des Regisseurs Kim Han-min über Admiral Yi Sun-shins Seeschlachten in der Chosun-Zeit. Am 16. November kommt eine um 21 Minuten und 15 Sekunden verlängerte Neufassung „Hansan: Redux“ ins Kino. Der Film zeigt die historische Schlacht von Hansan, die fünf Jahre vor der Schlacht von Myeongnyang stattfand. Die Schlacht von Myeongnyang wurde im ersten Film der Trilogie aus dem Jahr 2014 mit dem Titel „The Admiral: Roaring Currents“ behandelt. In diesem ersten Film der Trilogie spielte Choi Min-shik Admiral Yi Sun-shin. Im zweiten Film „Hansan: Rising Dragon“ wurde die historische Figur von Park Hae-il gespielt.