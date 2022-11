Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank

Viele Netzbürger interessierten sich für den Fernsehnachrichtenbericht vom 7. November, dass drei junge Frauen, die in Ulsan zusammen zu Abend aßen, einem Mann durch Herz-Lungen-Wiederbelebung das Leben gerettet hatten. Später wurde bekannt, dass die drei Frauen Krankenschwestern sind, die in der Brustchirurgie-Abteilung einer Uniklinik in Ulsan tätig sind.

Die drei Frauen nahmen nach Feierabend in einem Restaurant am Meer im Osten der Stadt Ulsan zusammen eine Mahlzeit zu sich. Plötzlich ging ein Mann vor dem Restaurant zu Boden. Die drei eilten sofort zu ihm. Der Mann war bewusstlos und hatte auch keinen Puls. Sie überprüften, ob er noch reagiert, und begannen umgehend die kardiopulmonale Reanimation auszuführen.

Der Mann kam wieder zu sich und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dank der schnellen Hilfe der drei Frauen konnte er nach einigen einfachen Untersuchungen wieder nach Hause gehen. Zwei von den drei Krankenschwestern waren erst im zweiten Berufsjahr und hatten auf der Arbeit noch keine Erfahrung mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung gemacht. Sie reagierten aber wie aus dem Lehrbuch als sie die Not des Mannes erkannt hatten.

Viele Netzbürger lobten das schnelle Vorgehen der Krankenschwestern und meinten, dass der Mann großes Glück hatte. Die letzten Tage seien wegen des tragischen Unglücks in Itaewon sehr schwierig gewesen. Die Geschichte von den Krankenschwestern, die einem fremden Mann das Leben gerettet haben, habe sie etwas getröstet. Es gebe keine wertvollere Leistung als Menschen das Leben zu retten.





Die Reisegesellschaft Hana Tour teilte am 8. November mit, dass das das beliebteste auf Reisen bezogene Schlagwort im vergangenen Monat Japan war. Das Unternehmen hat für den Monat Oktober die Suchdaten auf seiner Homepage analysiert. Danach war das beliebteste Suchwort im Oktober Japan. Japan stand auch im vergangenen September im Suchwort-Ranking der Reisegesellschaft an erster Stelle. Dies zeigt, dass das große Interesse an Japan-Reisen weiter bestehen bleibt.

Im Oktober folgten im Reise-Suchwortranking nach Japan Guam und Da Nang. Die beiden Reiseziele haben sich verglichen mit September jeweils um zwei und drei Ränge verbessert. Hinter Guam und Da Nang folgten Osaka und Singapur. Die Schlagwörter, die gegenüber dem Vormonat den größten Sprung nach vorne gemacht haben, sind Kota Kinabalu auf Rang 9, Taiwan auf Rang 10 und Na Trang auf Rang 16. Die drei Reiseziele haben sich jeweils um 12, 24 und 10 Ränge verbessert.

Dies zeigt, dass im Vorfeld der Wintersaison das Interesse an Reisen in südostasiatische Länder mit milderem Klima stark steigt. In der Tat machte Südostasien an den im Oktober getätigten Buchungen von Auslandsreisen mit 41,5 Prozent den höchsten Anteil aus. Dieser Anteil ist gegenüber dem Monat September mit 38,4 Prozent weiter gestiegen.

In dem auf Hotelbuchungen bezogenen Schlagwort-Ranking stand Guam an erster Stelle, gefolgt von Japan, Osaka, Da Nang und Bangkok. Beim Suchvolumen nach Wochentagen war der Anteil am Montag mit 17 Prozent am höchsten, gefolgt von Dienstag mit 16,2 und Mittwoch mit 15 Prozent. Im Gegensatz dazu war der Anteil von Samstag mit 11,3 Prozent am niedrigsten, was zeigt, dass die Reisevorbereitungen der Reisenden hauptsächlich Anfang der Woche erfolgen.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Tatsache, dass mehr als sieben von zehn Erwachsenen am Tag mehr als eine Tasse Kaffee trinken und im Monatsdurchschnitt 103.978 Won für den Kauf von Kaffee ausgeben.

Der Koreanische Rat der Verbraucherorganisationen hat bei 500 Erwachsenen eine Untersuchung über ihren Kaffeekonsum durchgeführt und das Ergebnis in der am 6. November erschienenen Oktober-Ausgabe seiner Zeitschrift bekannt gegeben. Nach der Untersuchung trinken 75,8 Prozent der Befragten mehr als einmal am Tag Kaffee. 12,2 Prozent trinken fünf bis sechs Mal die Woche, 8 Prozent drei bis vier Mal die Woche und 4 Prozent ein bis zwei Mal die Woche Kaffee.

An den Ausgaben für den Kauf dieses Getränks machen Kaffeehäuser mit 40,5 Prozent den größten Anteil aus. Der Anteil der Kaffeekapseln, Kaffeebohnen und Kaffee-Drip-Bags beträgt 36,4 Prozent und der Anteil der über Liefer-Apps gekauften Kaffeeangebote 25,5 Prozent. Drei von vier Befragten nutzen zuhause eine Kapselkaffeemaschine. 75 Prozent von den Nutzern solcher Maschine antworteten, dass sie seit dem Kauf der Maschine mehr und häufiger Kaffee trinken.

44 Prozent von ihnen antworteten, dass bei ihnen seit dem Kauf von Kaffeemaschinen die Ausgaben für das auf Kaffee bezogene Auswärtsessen zurückgegangen sind. Bei Kaffeemaschinen für den Heimgebrauch gibt es einen großen Preisunterschied. Die günstigste Maschine kostet 64.000 Won, etwa 47 Dollar, und die teuerste 2,9 Millionen Won, rund 2.120 Dollar. Teure Maschinen sind meistens Vollautomaten. Halbautomaten sind etwas günstiger. Kapselmaschinen sind am günstigsten.